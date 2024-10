Ottobre 2024: Buon compleanno KBLUE

Da venticinque anni continuiamo a scrivere insieme il futuro. Competenza, sensibilità, passione, per soddisfare le esigenze di oggi. E anticipare quelle di domani.

Non ci limitiamo alla semplice produzione di dispositivi intelligenti. Quello che più amiamo è offrire soluzioni che superano ogni limite per rendere la tecnologia disponibile per tutti, in ogni occasione.

Per noi di Kblue questo anniversario non rappresenta un punto di arrivo, ma la premessa per continuare ad evolvere e migliorare, distinguendoci nel mercato.

Sono stati 25 anni bellissimi, a tratti difficili, pieni di sfide ma anche di grandi soddisfazioni.

Nel 2019 Kblue è entrata a far parte del gruppo Würth, un’ operazione che ci ha permesso di sviluppare ulteriormente la nostra organizzazione ed il know-how.

Grazie a tutti i dipendenti e collaboratori Kblue che in questi anni hanno accettato la sfida e creduto in questa azienda, mettendo a disposizione il talento, la professionalità e una forte passione che ci ha permesso di trovare sempre nuovi spunti e idee per affrontare anche i momenti più complicati.

Un grande grazie va infine ai nostri Clienti, coloro che rappresentano il vero valore di Kblue. Ogni giorno fanno sentire la loro presenza, ci mettono di fronte a sfide sempre nuove che ci portano ad evolvere e a creare sempre nuove soluzioni alle richieste del mercato.

Cosa è successo in questi primi 25 anni?

Oltre alla domotica professionale e alla smart home (da sempre ci rivolgiamo all’installatore elettrico e al rivenditore specializzato) nell’ultimo anno abbiamo affiancato una nuova linea di prodotti plug & play per rispondere alle esigenze degli utenti B2C che desiderano rendere smart la propria abitazione in modo semplice e senza opere murarie.

Nonostante un mercato in continua evoluzione e un numero crescente di competitors, la nostra mission non cambia: offrire soluzioni per ogni esigenza, per farti sentire sempre a casa, in qualunque posto, gestendo il tuo edificio ovunque tu sia.

Kblue, live everywhere.

Questo importante traguardo ci ha portato a fare anche un po’ di restyling del nostro sito web!

Abbiamo aggiunto nuovi contenuti, pensati per fornire maggiori informazioni sulle diverse soluzioni Kblue e per offrire un’esperienza di navigazione sempre più intuitiva.

SCOPRI LE 3 GAMME DI PRODOTTO KBLUE

Smart Home e Building Automation sono linee dedicate ai professionisti; la gamma plug & play, invece, è pensata per il cliente finale, con prodotti semplici da installare, in autonomia e si contraddistingue anche per la scelta di contrassegnare i prodotti con il colore VERDE.

NUOVA SEZIONE SOLUZIONI

I contenuti delle pagine Soluzioni sono stati completamente rinnovati. Per ogni tipologia di cliente una panoramica chiara e dettagliata sulle soluzioni che rispondono al meglio alle diverse esigenze.

BLOG KBLUE

Nel blog di Kblue è possibile leggere gli articoli relativi alle principali novità Kblue, normative e curiosità relative al mondo della domotica.

EVENTI E FORMAZIONE

Vuoi rimanere aggiornato sugli eventi Kblue nel territorio? Allora visita la sezione dedicata per scoprire gli appuntamenti del Kblue on tour.

