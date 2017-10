Senti “domotica” e pensi subito a inaccessibili case ultradesign di ricchi uomini di affari e famose celebrity americane? Niente affatto! La casa domotica è più accessibile di quanto pensi. Nuove tecnologie e nuove modalità costruttive hanno reso finalmente la domotica democratica. Ecco 5 buoni motivi per scegliere la domotica per la tua prossima ristrutturazione di casa.

Risparmia in bolletta

Casa domotica significa risparmio di energia. Di’ addio alle luci lasciate accese nelle stanze vuote, ai televisori che non si spengono mai, al riscaldamento in funzione anche quando la temperatura della casa è ottimale. Con la domotica la tua casa diventa un’efficientissima centrale energetica grazie al monitoraggio e alla diagnostica effettuate dall’unità di controllo centrale. Avrai a disposizione un sacco di dati per individuare le dispersioni inutili, i malfunzionamenti o le abitudini errate. Con la regolazione intelligente della temperatura, per esempio, potrai impostare la temperatura di ogni singola stanza in funzione del momento della giornata in cui la utilizzi. Un bel risparmio di energia e una bella comodità.

Aumenta la tua sicurezza

La domotica casa ti garantisce la massima sicurezza delle tue cose e dei tuoi cari. Puoi gestire in maniera sincronica e centralizzata luci, tapparelle e allarme. E puoi farlo anche a distanza con un semplice smartphone. Se sei lontano da casa vieni avvisato con un SMS di eventuali effrazioni e puoi visualizzare le telecamere di sicurezza. Falso allarme? Puoi allora disattivare tutto comodamente da cellulare. E pensa: puoi andare in vacanza e impostare lo spegnimento in successione di luci temporizzate per simulare la presenza di persone. Un bel deterrente per qualsiasi malintenzionato.

Butta via tutti i telecomandi

Nella casa tradizione ogni apparecchio ha il suo telecomando, ogni impianto il suo contatore. Con la casa domotica puoi dire basta a tutto! Gestisci tutto con un un’unica interfaccia touch screen e trasformi il tuo cellulare in un telecomando universale attraverso le app. Dalla gestione della temperatura all’attivazione dell’irrigazione in giardino avrai tutta la casa nel palmo di una mano.

Maniaco del controllo? Accontentato

Essere a casa anche quando sei fuori: il sogno di ogni maniaco del controllo. Con la casa domotica potrai utilizzare il pc dell’ufficio o lo smartphone in mobilità per controllare cosa succede a casa: attivare l’antifurto, regolare la temperatura, impostare l’accessione automatica delle luci, perfino far partire la musica appena apri la porta di casa di ritorno da lavoro. Potrai inoltre ricevere notifiche di malfunzionamento e verificare in tempo reale sei tuoi figli stanno dando una megafesta in giardino quando non ci sei.

Più accessibilità per gli anziani

Automatizzare tutte le attività di gestione della casa può essere la soluzione definitiva per anziani e persone con disabilità. Pensa quanto può essere utile gestire a distanza gli impianti o controllare in remoto le telecamere di una casa in cui vive una persona anziana o del tutto non autosufficiente. Una casa domotica può davvero essere la soluzione per assicurare la giusta qualità di vita a queste persone.

E, last but not least, la casa domotica costa molto meno che in passato!

Tecnologia finalmente accessibile

La casa domotica è finalmente un sogno alla portata di tutti. Non più un lusso riservato a pochi, ma una concreta possibilità per tutti di risparmiare e vivere meglio. Se nella domotica filare o cablata c’era bisogno di rifare l’impianto elettrico per posare materialmente i cavi, oggi possiamo risparmiarci costi e fatica semplicemente utilizzando la domotica wireless. Il che significa drastico abbattimento dei costi e soprattutto modularità: possiamo decidere di aggiungere successivamente all’impianto base nuove funzionalità dilazionando la spesa secondo la nostra possibilità. Allora? Non ti è venuta voglia di ristrutturare casa con la domotica?

