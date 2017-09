BTicino presenta il nuovo catalogo 2017-18

È disponibile il nuovo catalogo generale BTicino destinato ai professionisti con un’ampia gamma di novità e prodotti per la gestione e il comando degli impianti.

Da oggi è disponibile il nuovo catalogo generale BTicino 2017-2018. La nuova edizione, consultabile e scaricabile anche on line, presenta tutti gli articoli a marchio BTicino e Legrand distribuiti sul mercato italiano.

E’ uno strumento di supporto al lavoro dei professionisti, installatori progettisti e personale della distribuzione di materiale elettrico, su cui oltre alla lista dei codici articolo, è possibile trovare le informazioni tecniche necessarie per la scelta e l’installazione ottimale dei prodotti.

Il catalogo include tutte le importanti linee presentate di recente, in particolare: le nuove soluzioni Eliot per la gestione della casa connessa compreso il termostato Smarther, il nuovo sistema antifurto My Home, il sistema di supervisione e misura EMS BTdin e le soluzioni UPS Keor HPE e Daker DK plus.

Tra le altre novità:

le pulsantiere Linea 3000

le colonnine di ricarica per auto elettriche Green’Up

la nuova offerta di prese industriali e interbloccate P17 Tempra Pro Legrand

le nuove scatole da cartongesso

Il nuovo catalogo è scaricabile in versione pdf o consultabile online nella versione sfogliabile nella sezione Catalogo prodotti del portale http://professionisti.bticino.it/.

Per maggiori informazioni:

BTicino Spa

Viale Borri 231

21100 Varese – Italia

www.bticino.it

Numero Verde 800-837035

Media Relations

Marco Fiorentino

Tel:.+39. 0332 272107

Mob: 348 8595127

marco.fiorentino@bticino.it