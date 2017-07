La luce di Gewiss viaggia sulle strade d’Europa

E’ partito il 22 maggio dalla Polonia il Lighting Solutions Tour – Innovative LED Experience. A bordo del caratteristico Motorhome, le soluzioni a LED di Gewiss incontreranno gli specialisti illuminotecnici dell’intero Continente.

Si tratta di un vero e proprio viaggio per la luce. Specialisti lighting di tutta Europa potranno infatti assistere nei prossimi mesi al Lighting Solutions Tour – Innovative LED Experience, un tour itinerante delle soluzioni a LED Gewiss, che verranno trasportate su uno speciale caravan attraverso sei Paesi europei (Polonia, Belgio, Germania, Francia, Romania e Spagna), percorrendo oltre 30˙000 chilometri sulle strade del Vecchio Continente.

I prodotti Smart[3], Smart[4] 2.0, Street[O3] e Road[5] saranno i protagonisti di questo viaggio, che li farà entrare in contatto con installatori, lighting designers e ingegneri europei, coinvolgendoli in un’esperienza viva e concreta con i prodotti. I professionisti del settore avranno infatti la possibilità di toccare con mano le potenzialità delle soluzioni a LED Gewiss attraverso sessioni di prova, demo e confronti diretti con tecnici di prodotto. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di unirsi alla community di professionisti Gewiss attraverso l’esclusivo Social Wall, lo schermo social su cui chi posterà il proprio commento riceverà in cambio un piccolo gadget.

A trasportare gli apparecchi Gewiss sarà il Motorhome, una casa in movimento, che sarà ospitata presso i principali punti vendita dei distributori partner dell’iniziativa.

La prima tappa del Lighting Solutions Tour è fissata per il 22 maggio a Cracovia. Dopo una settimana itinerante nelle città polacche, il tour si sposterà in Belgio e Germania nel mese di giugno, in Francia a luglio e, dopo l’estate, raggiungerà la Romania e infine la Spagna.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per scaricare il calendario di tutte le tappe: www.gewiss.com/lightingsolutionstour