La tecnologia BTicino nel quartiere “Città verde” di Roma: una città green e smart inserita nel progetto di ricucitura urbana Cecchignola Ovest

BTicino, capofila del gruppo Legrand in Italia e leader nel settore della smart home e dell’IoT con il programma Eliot per gli oggetti connessi, è tra i partner di “The Flat Open House Città Verde”, che all’interno del progetto di ricucitura urbana Cecchignola Ovest presenterà, sabato 6 maggio dalle ore 11.00 in via Margaret Mead a Roma, l’omonimo programma di sviluppo immobiliare.

Il progetto denominato “Città verde” ha visto la trasformazione di una vasta area di oltre 295.000 metri quadri alle porte della capitale, che in gran parte, circa il 70%, è destinata al verde e ai servizi di quartiere.



L’iniziativa immobiliare ha l’obiettivo di promuovere i nuovi spaziosi appartamenti del complesso residenziale denominato ”I Quattro Petali”, nel quartiere del Castello della Cecchignola, che, in perfetta armonia con il paesaggio circostante, combinano tradizione architettonica e innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

In questo contesto, in qualità di partner, BTicino sarà presente con soluzioni all’avanguardia nel campo della smart home e dei nuovi servizi di connettività.

Il nuovo complesso residenziale, realizzato in classe energetica “A3 SIS”, sarà equipaggiato di serie con un sistema domotico BTicino completo di antifurto, videocitofonia, automazione tapparelle e gestione carichi.



Ogni appartamento potrà essere arricchito e personalizzato con altre funzionalità del sistema domotico MyHome: telecamere per il monitoraggio ambientale, sistema di visualizzazione dei consumi energetici, touch screen multimediale, sistemi di controllo a distanza.

Ogni proprietario potrà inoltre richiedere l’installazione nel proprio appartamento del nuovo videocitofono connesso Classe 300X del programma Eliot di BTicino, che consente la visualizzazione da remoto su smartphone delle chiamate ricevute sulla pulsantiera del videocitofono.

Per maggiori informazioni:

BTicino Spa

Viale Borri 231

21100 Varese – Italia

www.bticino.it

Numero Verde 800-837035

Media Relations

Marco Fiorentino

Tel:.+39. 0332 272107

Mob: 348 8595127

marco.fiorentino@bticino.it