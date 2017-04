Conferenza sull’integrazione domotica. Cuneo, 6 Aprile 2016

Nei giovedì della scienza all’ITIS “Delpozzo” si parla di domotica

Il 6 aprile alle 20.30 nell’aula magna dell’ITIS “Delpozzo”, in occasione dei Giovedì Scienza, si terrà un incontro interamente dedicato all’integrazione domotica come “supporto e opportunità tecnologica nella gestione del proprio ambiente”.

In sintesi, si offrirà una visione di una tecnologia che risponde alle esigenze di un’esistenza sempre più proiettata alla possibilità di ottimizzare i tempi di permanenza nel proprio habitat, ridurre le operazioni faticose e gli sprechi di energia mantenendo però un confort adeguato.

La tecnologia domotica utilizza lo scambio delle informazioni generate dall’osservazione sensoriale delle condizioni fisiche dell’ambiente di vita o di lavoro, da comandi semplici e accattivanti per far fronte alle situazioni critiche occasionali, per eliminare mansioni ripetitive, per incrementare positivamente i livelli della propria sensazione percettiva ed avere sotto controllo il proprio ambiente anche da remoto.

La serata è organizzata con il supporto di Big Intelligence Group.

Per maggiori informazioni:

www.itiscuneo.gov.it

www.bigsrl.it