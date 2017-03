Da Dubai a Teheran, il 2017 di AVE è ricco di eventi

Dopo un 2016 da protagonista con il RIVOLUX tour a trascinare il settore elettrico ed elettronico verso nuove opportunità, anche il 2017 per AVE si prospetta ricco di eventi in Italia e all’estero.

Ad inaugurare il nuovo anno è stato infatti il Middle East Electricity di Dubai, il più importante evento commerciale internazionale per il settore dell’energia. Promosso dal Ministero dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti e accolto dagli spazi del Dubai World Trade Centre, Middle East Electricity ha radunato a sé i maggiori interpreti dell’industria elettrica. Dal 14 al 16 febbraio, AVE si è così fatta portavoce di proposte all’avanguardia e tecnologie innovative che celebrano il Made in Italy come patrimonio di prestigio internazionale.

Confermata anche la partecipazione ad Elettromondo. Il 17 e 18 marzo lo stand AVE farà la sua comparsa alla celebre kermesse dedicata al mondo elettrico che si terrà a Rimini Fiera. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione adriatica si proporrà, ancora una volta, come un appuntamento altamente qualificato, riconosciuto ed apprezzato dal pubblico professionale.

Domotica, elettricità, risparmio energetico, automazione e sicurezza. Questi i temi su cui verterà MEF, la Mostra Elettrotecnica di Firenze che dal 28 marzo al 1 aprile sarà la vetrina del settore per il Centro Italia. La Stazione Leopolda di Firenze si trasformerà in un polo espositivo unico; un punto d’incontro per installatori, progettisti ed architetti che potranno entrare in contatto con le ultimissime novità di AVE, la quale ha riservato per l’occasione uno stand di ben 40 mq.

AVE è sinonimo di design. Ogni prodotto a marchio AVE viene concepito come un vero e proprio elemento d’arredo integrato. Proprio per questo non poteva mancare l’appuntamento con “4 serviced apartment to 4 original people” e “3 Suites 4 seven Stars“, due importanti mostre ideate ed organizzate da Simone Micheli. In occasione del Fuori salone del mobile a Milano, dal 4 al 9 aprile, il celebre architetto allestirà degli spazi innovativi, dei progetti precisi in cui le soluzioni AVE dedicate all’universo alberghiero, si inseriranno per dare forma ad ambienti dall’alto gradiente tecnologico: un’anticipazione contemporanea dell’ospitalità del futuro.

La stretta vicinanza di pensiero tra AVE e Simone Micheli, che da anni collabora con l’Azienda bresciana curando progetti prestigiosi come il Barcelò Milan Hotel, sarà parte anche dell’importante conferenza “Luxury Italian style in architecture and interior design for a new hospitality”, presieduta dallo stesso Simone Micheli, che si terrà il 25 maggio a Teheran. La capitale iraniana ospiterà un evento di grande e ampio respiro, incentrato a dar risalto a tutta quella serie di peculiarità che contraddistinguono il Made in Italy all’interno dell’architettura e dell’interior design rivolti al settore alberghiero. Un valore, il Made in Italy, su cui AVE ha costruito la propria filosofia aziendale e che le è recentemente valso l’attribuzione dell’importante “Premio 100 eccellenze italiane”.

Il ricco calendario di appuntamenti proseguirà anche in Italia. Alla Fiera di Bergamo, il 5 e il 6 maggio, AVE esporrà ad Elettricittà. Indetta da Barcella Elettroforniture S.p.A., nota e affermata società di distribuzione di materiale elettrico, la terza edizione della manifestazione è stata pensata e progettata per dare idee, soluzioni ed opportunità ai professionisti del settore. Anche in questa occasione AVE si farà portavoce dell’evoluzione a cui è andato incontro questo mondo, presentando dispositivi pensati per soddisfare le esigenze degli addetti ai lavori e a tutelare la filiera elettrica professionale.

