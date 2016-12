I giocatori di calcio A 5 della Came Dosson prestano il volto alla campagna Came #campionidelladomotica

Bellomo, Belsito, Vavà, Vascello, Xandò, Siviero e l’allenatore Rocha protagonisti in storie ironiche e divertenti per raccontare le funzionalità della domotica.

I giocatori della Came Dosson Calcio A5 si aggiudicano il titolo di #campionidelladomotica. Bellomo, Belsito, Vavà, Vascello, Xandò e Siviero insieme ai compagni di squadra e l’allenatore Sylvio Rocha sono i protagonisti della campagna pubblicitaria dedicata alla domotica realizzata da Came – Gruppo trevigiano riconosciuto in Italia e nel mondo nel settore della home & building automation, dell’urbanistica e dell’alta sicurezza – che sostiene la squadra da più di dieci anni.

I campioni di futsal, attraverso quattro videopillole ironiche e divertenti, raccontano come una domotica gestibile da remoto li aiuta nella vita di tutti i giorni. Basta un tocco sullo smartphone o sul tablet, per alzare gli scuri, gestire le luci, abbassare la temperatura e far partire la musica, anche da remoto. Nel primo episodio, visibile sul canale YouTube di Came, la domotica diventa un valido alleato per la squadra che dallo spogliatoio, tramite una APP, aziona i dispositivi presenti nell’appartamento per svegliare il portiere, ancora a letto. Dopo svariati tentativi, finalmente diffondendo nella stanza l’inno di Mameli, gli atleti della Came Dosson riescono ad attirare l’attenzione di un assonnato Vascello che corre dai compagni.

I video sono stati girati, all’interno della casa domotica di Came presso la sede di Dosson di Casier, un appartamento di 100 mq dove è possibile gestire, attraverso terminali touch-screen, smartphone e tablet, tutte le automazioni presenti nella casa: dalle luci alla temperatura, alla diffusione sonora, dalle telecamere agli accessi, alla sicurezza. I filmati vedono gli atleti recitare in scene di vita reale con gag divertenti volte a dimostrare tutte le possibili funzionalità della domotica Came.

Il trailer, che raccoglie le scene dei quattro video e di qualche momento spiritoso tratto dal backstage, è stato proiettato in anteprima il 15 ottobre a Dosson di Casier, in occasione della prima partita in casa della Came Dosson, neopromossa in serie A1.

I quattro video in pillole presenti sui siti internet www.came.com e www.came-domotic.com verranno pubblicati, uno a settimana, sui canali social di Came (la pagina Facebook Came Italia, Twitter e YouTube) e della squadra.

Came S.p.A.

Came S.p.A., Gruppo riconosciuto in Italia e nel mondo nel settore della home & building automation, dell’urbanistica e dell’alta sicurezza, si presenta come interlocutore globale nel mondo residenziale, dell’architettura urbana e del controllo dei grandi spazi collettivi. Offre soluzioni tecnologiche di automazione, sicurezza, comfort e benessere, sviluppa soluzioni integrate per parcheggi e sistemi per la regolamentazione e il monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari e per il controllo degli accessi, dai piccoli ambienti a grandi spazi urbani.

Il Gruppo, con i brand Came, Bpt e GO progetta, produce e commercializza soluzioni di automazione per ingressi, sistemi domotici e antintrusione, sistemi di videocitofonia, termoregolazione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Attraverso i brand Urbaco e Parkare offre soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici e parchimetri di sosta a pagamento, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi.

Di proprietà della famiglia Menuzzo, Came S.p.A. è una realtà fortemente legata alle proprie radici italiane. Presente sul mercato con 480 tra filiali e distributori in 118 Paesi del mondo, ha sede a Dosson di Casier in provincia di Treviso e possiede 6 stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (PN), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna) e Londra (Inghilterra). L’azienda conta più di 1420 dipendenti e ha registrato un fatturato di 250 milioni di euro nel 2015. Came, grazie alle proprie soluzioni innovative per il controllo accessi, è stata scelta come partner tecnologico da Expo Milano 2015 e ha aperto le porte agli oltre 21 milioni di visitatori giunti da tutto il mondo a visitare l’Esposizione Universale. Con l’innovativo sistema di controllo accessi sviluppato per Expo Milano 2015, il gruppo trevigiano si è aggiudicato il Premio Innovazione Smau, che si propone di condividere i migliori esempi di innovazione digitale delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Segui Came anche sui siti www.came.com e www.came.com/cpd/it/progetti e sui profili Linkedin, Twitter e Facebook.

Per maggiori informazioni:

www.came-domotic.com

www.came.com

Came S.p.A.

Silvia Zaia

Tel 0422 494266

szaia@came.it

Ufficio stampa Publicis Consultants | Italia

Barbara Rivolta – Silvia Gulfi

Tel. 02 30353324 – 02 30353322

barbara.rivolta@publicisconsultants.it

silvia.gulfi@publicisconsultants.it