Corso tecnico Panasonic di videoproiezione a Milano, presso Multiset Studio Bicocca

Il 15 e 16 Ottobre Panasonic ti invita a scoprire tutti i segreti della videoproiezione in un appuntamento di formazione che si rivolge, in due sessioni distinte, sia a chi vuole ricevere le prime informazioni riguardanti il mondo della videoproiezione, sia a chi vuole approcciare le installazioni più complesse affrontando tutti gli aspetti indispensabili per un risultato di qualità, sfruttando al meglio le tecnologie di videoproiezione Panasonic.

Programmi delle giornate:

Mercoledì 15 ottobre

Giovedì 16 ottobre

CORSO BASE – Durata 3 ore (dalle 10:00 alle 13:00):

In questo appuntamento verranno trattati tutti gli aspetti di base che è fondamentale conoscere per realizzare un’installazione di videoproiezione di qualità. ATTENZIONE: questa sessione tocca gli aspetti di base che riguardano la

GLI ARGOMENTI TRATTATI

La corretta installazione: dimensioni schermo, ottiche e rapporti di proiezione

L’importanza della luce: Lumen, lux, rapporto di contrasto

Differenze e confronti tra le tecnologie: 3LCD, 1DLP, 3DLP e proiezioni laser

Software di progettazione: Throw Distance Calculator

A CHI SI RIVOLGE

Il corso, della durata di 3 ore, si rivolge a coloro che si approcciano al mondo della videoproiezione (tecnici, installatori) per avere un quadro completo di tutti gli aspetti che riguardano l’installazione dei videoproiettori in ogni tipo di ambiente

Mercoledì 15 ottobre

Giovedì 16 ottobre

CORSO AVANZATO: – Durata 3,5 ore (dalle 14:30 alle 18:00)

GLI ARGOMENTI TRATTATI

Correzioni Geometriche avanzate: come procedere all’installazione

Gestione geometrie con software Geometry Manager Pro – Free Grid

Guida passo a passo per l’installazione

Gestione automatica geometrie con fotocamera

Multiproiezioni – Edge Blending

Aumentare la luce con le proiezioni in Stacking

Proiezioni su schermi curvi / 360°

Controllo: Gestione via web, via software, con stringhe di controllo

Video Over IP: Standard e gestioni dei segnali Video dalla ripresa alla visualizzazione

A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro che operano normalmente nel mondo della videoproiezione e desiderano avere un approfondimento completo sulle possibilità di utilizzo più articolate per gestire sia la progettazione che l’installazione dei videoproiettori.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e la partecipazione è soggetta a conferma da parte di Panasonic.

Per maggiori informazioni e iscrizione ai corsi:

eu.connect.panasonic.com/gb/en/campaign/corso-tecnico-di-videoproiezione