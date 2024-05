Fondamenti di Smart Building: modernizzare il Building Management ed accelerare la digitalizzazione

22 e 24 maggio 2024 ore 14.00-18.00 On-line in diretta streaming

L’edificio cosiddetto “intelligente”, smart building, è un manufatto che utilizza tecnologie avanzate e sistemi integrati per migliorare la sua efficienza operativa e, quindi, la sostenibilità ambientale oltre che la sicurezza e il comfort degli occupanti. Questa tipologia di edificio deve necessariamente integrare dispositivi e sensori connessi in una rete centralizzata che consenta la raccolta, l’analisi e la gestione dei dati al fine di ottimizzarne le prestazioni e ridurre i consumi energetici. Consapevole della portata innovativa connessa alle caratteristiche dello smart building e al conseguente impatto sulla progettazione impiantistica, AiCARR Formazione ha costruito un nuovo modulo formativo ricorrendo alla collaborazione della Associazione Smart Buildings Alliance Italia – SBA, Associazione leader in Italia, e non solo, per la promozione degli edifici intelligenti.

Il corso “Fondamenti di Smart Building”, della durata di 8 ore, intende mettere in evidenza come l’automazione possa contribuire all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, trasformando gli edifici in veri e propri ecosistemi tecnologicamente avanzati, non trascurando di parlare anche di Cyber Security.

Obiettivi del corso

Il corso intende mettere in evidenza quali siano le competenze necessarie per progettare e gestire edifici intelligenti, presentando i concetti di base per comprendere l’automazione BAS, ottimizzare l’efficienza energetica, integrare tecnologie avanzate e garantire la sicurezza informatica.

A chi è rivolto

In considerazione delle sue caratteristiche il corso è genericamente rivolto a:

progettisti di impianti HVAC e progettisti di impianti elettrici;

professionisti con incarichi di Direzione Lavori o Commissioning Authority;

responsabili di aziende installatrici;

tecnici che si occupano della gestione e manutenzione degli impianti;

tecnici Asseveratori di sistemi BACS secondo la UNI TS 11651:2023.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

www.aicarrformazione.org/Scuola/