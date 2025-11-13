Corso Base KNX – 15/19 dicembre 2025

Il Corso Base KNX è il punto di partenza ideale per imparare a progettare, configurare e gestire un impianto KNX in modo professionale.

Il corso si propone di illustrare nel dettaglio i principi di base della tecnologia KNX con diversi esempi pratici applicativi. Durante il corso vengono trattati i temi dei dispositivi Bus KNX TP1 (pulsanti bus, moduli di uscita, attuatori dimmer, attuatori tapparelle) e le relative modalità di accoppiamento (BCU, BTM). Inoltre vengono fornite alcune note installative del bus KNX TP1: dalla predisposizione degli impianti alle verifiche degli stessi.

Vengono approfonditi i concetti di Area, Linea, Dispositivo, indirizzo Fisico e indirizzo di gruppo e oggetti di comunicazione. Sono infine oggetto del corso l’accoppiamento di linee, il sistema RF e il software ETS6.

Il terzo e quarto giorno sono dedicati principalmente alle esercitazioni pratiche con strumenti aggiornati messi a disposizione dal nostro Centro di Formazione che permetteranno di sperimentare concretamente quanto appreso a livello teorico con la supervisione di docenti qualificati.

Il quinto giorno sarà dedicato agli esami finali, teorici e pratici.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

knx.it/corso/corso-base-12-16-dicembre-2025