HSYCO Gateway Semplifica la Comunicazione tra Protocolli Standard e Proprietari per l’Automazione Industriale e degli Edifici

Supporto completo per oltre 100 protocolli standard e proprietari, con un’ampia gamma di opzioni di connettività.

HSYCO, leader nei sistemi di supervisione per l’automazione edilizia e industriale, ha annunciato una piattaforma per semplificare la comunicazione tra la gamma di diversi protocolli di connettività standard e proprietari utilizzati nei sistemi di automazione industriale e degli edifici. Denominata HSYCO Gateway, la piattaforma supporta oltre 100 diversi protocolli hardware e software, compresi tutti i più diffusi e utilizzati nelle applicazioni di controllo.

Le funzioni supportate tramite il gateway HSYCO spaziano dall’automazione industriale a quella degli edifici, compresi sistemi di sicurezza e protezione antincendio, illuminazione, tecnologie di gestione ambientale ed energetica, Modbus, BACnet, MQTT e protocolli radio come LoRaWAN e Sigfox. Questi includono sia quelli adottati da noti leader del settore che da fornitori di nicchia.

Tra i punti di forza di HSYCO Gateway c’è il suo potente linguaggio di scripting, che consente una personalizzazione rapida e flessibile delle applicazioni di controllo. Altra caratteristica unica è che la licenza software non non ha limitazioni sul numero di data point; inoltre sono inclusi molti servizi extra, come backup/restore e tunneling, per l’accesso remoto sicuro.

Il HSYCO Gateway è progettato per essere compatibile con un’ampia gamma di server hardware. È sufficientemente flessibile per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni progetto e offre una varietà di opzioni di archiviazione, comprese configurazioni ad alta affidabilità, per garantire che i dati siano sempre accessibili e sicuri.

Infine, la licenza software di HSYCO Gateway può essere estesa in qualsiasi momento per consentire il supporto multiprotocollo e l’aggiunta di un’interfaccia di controllo grafica.

“La connettività di rete industriale richiede la condivisione di informazioni tra dispositivi, macchine, controllori, applicazioni software e sistemi IT utilizzando protocolli diversi. Lo stesso vale per il campo della Building Automation e dei sistemi di sicurezza e protezione. Rimanere aggiornati con tutti i protocolli e poi sviluppare le tecnologie per connettere i vari sistemi è incredibilmente dispendioso in termini di tempo e risorse. HSYCO Gateway è stato pensato per sollevare i nostri clienti da questo onere”, afferma Ulderico Arcidiaco, CEO di HSYCO, “con HSYCO Gateway possono essere certi che i loro sistemi di automazione sono in buone mani”

Il supporto tecnico disponibile per HSYCO Gateway è particolarmente completo.

La documentazione tecnica è disponibile al link https://docs.hsyco.com/docs/ tutorials/gateway/intro, oppure è possibile scrivere a tech@hsyco.com.

Infine, un elenco dei protocolli e delle aziende supportati è disponibile nella pagina HSYCO Gateway.

https://hsyco.com/product/ hsyco-gateway/

Per maggiori informazioni:

https://hsyco.com/it/

HSYCO

HSYCO s.r.l. sviluppa soluzioni di controllo all’avanguardia per l’automazione di edifici e l’automazione industriale.

Combinando un design intelligente e un’integrazione senza precedenti di tecnologie all’avanguardia, portiamo le soluzioni di controllo ad un nuovo livello di usabilità, sicurezza ed efficienza.

Il mercato offre una vasta gamma di applicazioni potenti ed economiche per la supervisione dei sistemi di campo. Eppure la maggior parte di queste soluzioni è difficile da integrare. Questa mancanza di integrazione porta a limitazioni funzionali.

Noi siamo focalizzati sullo sviluppo di moderne applicazioni software per creare sistemi coesi che siano più semplici da usare, facili da integrare, altamente personalizzabili e sempre accessibili.

Testiamo continuamente le tecnologie emergenti più promettenti e le incorporiamo nelle nostre soluzioni per mantenerle sempre aggiornate. Il nostro team di supporto interno è sempre disponibile per le domande dei clienti e l’assistenza pre-vendita.

La nostra piattaforma di supervisione, HSYCO, è un ambiente web-based per lo sviluppo di soluzioni di controllo integrate che offre supporto per oltre 100 protocolli standard e proprietari.

HSYCO è presente sul mercato dal 2007 e conta migliaia di installazioni in tutto il mondo.

HSYCO s.r.l. è una società a capitale privato.

La sede principale si trova a Milanofiori (Milano, Italia).