Allarme casa senza fili

Casasicura.it propone il kit antifurto Siqura Platinum. Si tratta di un sistema di antifurto che va usato in tutto e per tutto per la sicurezza nella propria abitazione. Il kit antifurto Siqura Platinum di casasicura.it comprende diversi elementi, come, per esempio, quelli che si occupano di una gestione smart di tutto il sistema di videosorveglianza.

In particolare dobbiamo segnalare di Siqura Platinum l’allarme da installare in maniera molto facile in ogni luogo della casa o degli ambienti da monitorare. Questa facilità di installazione è dovuta al fatto che i vari componenti sono senza fili. Si può dire, quindi, che il prodotto proposto da casasicura.it di cui si sta parlando può essere una soluzione ideale per proteggere sia le abitazioni che gli spazi aziendali.

L’installazione semplice e fai da te

Il kit Siqura Platinum è già configurato e pronto per essere utilizzato. Per installare Siqura Platinum non si devono apportare dei cambiamenti nell’impianto elettrico dell’ambiente. È molto facile installare Siqura Platinum, perché non si deve operare mettendo in atto delle modifiche murarie.

Il kit Siqura Platinum propone anche un’applicazione per smartphone, in modo da poter utilizzare il sistema di antifurto in sicurezza e gestirlo anche da remoto. Le istruzioni per mettere a punto e occuparsi della centralina sono in italiano. Il tutto è pensato per essere configurato e impostato in maniera molto semplice.

Siqura Platinum si contraddistingue per il suo carattere modulare e infatti gli utenti, tenendo conto delle proprie necessità, possono scegliere una composizione personalizzata. Può essere arricchito di altri prodotti presenti su www.casasicura.it, come sensori e accessori vari. Possono essere inseriti anche sensori di movimento, telecamere e accessori per la gestione domotica.

Semplicità nell’utilizzo

Il sistema del kit antifurto può essere configurato e gestito attraverso l’applicazione fornita per dispositivi mobili con iOS o con Android. Viene messo così a disposizione un ambiente unico che permette di gestire correttamente tutto il kit, dall’antifurto alla videosorveglianza con le telecamere. Naturalmente, tutto può essere gestito anche con dispositivi tradizionali, sempre disponibili per l’uso, come il telecomando o il tastierino.

L’innovazione della tecnologia

Il sistema antifurto Siqura Platinum impiega nel suo funzionamento una tecnologia con varie frequenze, che fornisce una sicurezza ottimale perché manda le informazioni su numerose vie di comunicazione, come sirene, sensori e vari dispositivi.

Non sono previsti abbonamenti

L’uso del sistema di sicurezza di CasaSicura non richiede la sottoscrizione di alcun abbonamento. La centralina, alla base del kit antifurto, si collega ad internet con tecnologia Wi-Fi, con LAN oppure con SIM dati. Bisogna sempre considerare che attualmente una connessione alla rete con SIM è essenziale, perché, nelle situazioni di danneggiamento o di assenza di Wi-Fi non si potrebbe più interagire con il sistema di sicurezza o con le telecamere di videosorveglianza. Inoltre, è utile anche nelle situazioni degli edifici in cui non è presente una connessione veloce.

Le integrazioni con la domotica

Il sistema di sicurezza Siqura Platinum è compatibile perfettamente con dispositivi come Google Home o Alexa. Consente di creare scenari personalizzati in maniera precisa. Nelle situazioni di un furto, la centralina manda segnali per un intervento tempestivo e comunica con tutti gli altri dispositivi, ad esempio attivando l’allarme nebbiogeno.

È possibile anche usare sensori con la tecnologia Infinity Unlimited, in modo da far funzionare il sistema a distanze illimitate. I sensori IFTTT possono essere presenti in luoghi ad una distanza molto elevata rispetto al posto in cui si trova la centralina del kit.

Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, i componenti del kit completo hanno a disposizione un rilevamento di eventuali manomissioni, per scoprire se ci sono delle situazioni da sottoporre ad attenzione, ad esempio se vengono spostati in un’altra posizione. Grazie alla centralina, inoltre, si possono rilevare tentativi di jamming.

Un messaggio SMS o una notifica sullo smartphone si occupano di segnalare se si verificano anomalie o malfunzionamenti, se è assente la corrente elettrica oppure se lo stato della batteria è basso. Le situazioni di allarme sono ugualmente segnalate con notifiche push in tempo reale. Inoltre, è possibile impostare telefonate o messaggi SMS per essere sempre informati.

Se cerchi un kit di allarme personalizzato, contattaci o componi tutto in autonomia:

calcola preventivo online sistema di allarme

Per altre informazioni:

CasaSicura.it