Comandi a levetta AVE: ora anche in versione domotica e con tecnologia KNX

Il design delle serie New Style 44 e England Style 44 accoglie le nuove versioni di comandi a levetta domotici AVEbus e KNX.

La gamma di comandi a levetta AVE diventa ancora più completa grazie all’inserimento dei dispositivi domotici AVEbus e KNX, rendendo disponibile il meglio dell’innovazione tecnologica ed estetica AVE attraverso le collezioni New Style 44 e England Style 44.

Dopo aver riscoperto il sistema di accensione/spegnimento a levetta e averlo reso nuovamente attuale, AVE lo proietta nel futuro accostandolo oggi al mondo della home & building automation, offrendo design originali per personalizzare gli impianti smart mediante tre differenti linee di comandi coordinate a placche dai materiali nobili:

New Style 44: alluminio e vetro . Ideale per ambienti moderni, in cui ogni dettaglio deve essere curato. I comandi a levetta e ghiera color cromo si inseriscono su placche in vetro, bianco e nero, o in alluminio spazzolato naturale ed antracite.

. Ideale per ambienti moderni, in cui ogni dettaglio deve essere curato. I comandi a levetta e ghiera color cromo si inseriscono su placche in vetro, bianco e nero, o in alluminio spazzolato naturale ed antracite. New Style 44: Corian ® . Questa collezione è dedicata a chi ricerca la massima armonia nella purezza del colore. Il bianco luminoso delle placche in Corian ® , solide e durature, si riflette sui comandi a levetta contraddistinti da geometrie semplici e minimaliste.

Questa collezione è dedicata a chi ricerca la massima armonia nella purezza del colore. Il bianco luminoso delle placche in Corian , solide e durature, si riflette sui comandi a levetta contraddistinti da geometrie semplici e minimaliste. England Style 44: legno. Questa serie si rivolge a chi sa apprezzare la qualità. Le levette abbinate a ghiere in vero ottone s’innestano sulle superfici naturali del legno di noce, mentre il logo AVE diventa la firma per riscoprire nel passato un tesoro inestimabile.

Per la massima personalizzazione la retroilluminazione posta sull’estremità della levetta può assumere diverse colorazioni led (configurabili tra blu, verde e viola), oltre al feedback di stato del carico pilotato (di colore rosso). In questo modo, in funzione della versione scelta, si può segnalare la presenza di allarmi, lo stato dei carichi associati o la ripetizione delle chiamate, donando al contempo risalto al punto luce e garantendo la piena riconoscibilità dei comandi anche al buio.

Oltre all’estetica, i comandi a levetta domotici AVEbus e KNX si distinguono anche per la tecnologia integrata. Si possono controllare la maggior parte delle applicazioni e funzioni presenti all’interno di edifici e abitazioni: illuminazione, serrande, allarmi, aerazione e aria condizionata, ottimizzazione energetica, scenari, ecc. I comandi a levetta KNX introducono inoltre la rivoluzionaria funzione multi-action, che permette di richiamare più azioni contemporaneamente, come se si trattasse di uno scenario nativo nel pulsante.

La gamma di comandi a levetta domotici rappresenta una scelta precisa da parte di AVE, per rispondere ai Clienti più esigenti e amanti dei dettagli. Oltre all’impegno consolidato nella tecnologia, AVE si è concentrata sull’estetica, proponendo design ricercati, in particolare nei materiali, che uniscano tradizione, innovazione e che, soprattutto, esaltino la personalità di chi li abbina agli interni della propria casa, come una vera e propria firma di stile.

Illumina il tuo stile con i comandi a levetta domotici AVEbus e KNX.

