AVE ti aspetta in fiera: ancora tanti appuntamenti per il 2019 fra tecnologia e design, con un accento smart

Molte occasioni per scoprire le ultimissime novità AVE dedicate al mondo dell’ospitalità, dell’impiantistica elettrica, elettronica e della domotica, tutte all’insegna dell’innovazione Made in Italy.

Innovazione per AVE non significa solo tecnologia, ma anche design, con estetiche adatte ad ogni ambiente e stile. Con questo presupposto, caposaldo di tutta la sua filosofia aziendale, AVE conferma la propria presenza da protagonista nelle più importanti fiere ed eventi di settore che si terranno nell’ultimo quadrimestre del 2019:

SIA HOSPITALITY DESIGN 2019 – Rimini, 9- 11 ottobre: la vetrina più completa in Italia per il comparto dell’ospitalità accoglierà quest’anno 24h Spa-Lounge (Rimini Fiera, Expo Centre Pad. B3 stand 141-183), la mostra firmata dall’arch. Simone Micheli, all’interno della quale le innovazioni estetiche e tecnologiche AVE destinate alla Gestione Alberghiera saranno parte di uno sguardo avanguardistico, che porrà l’uomo e le sue necessità al centro di uno spazio ibrido (lounge ed insieme spa) studiato per garantire benessere 24 ore su 24 fornendo risposte smart, belle, immediate e personalizzate.

MEET 2019 – Bologna, 17-19 ottobre: la fiera-evento organizzata dal Gruppo Comet presso il Padiglione 30 della Fiera di Bologna diventerà un’occasione per conoscere da vicino le ultimissime novità proposte da AVE nel campo della domotica, della ventilazione, sistemi e apparecchiature di controllo per la luce. Ad occupare una posizione di rilievo nello stand AVE saranno gli apprezzatissimi interruttori a levetta e touch, pronti a rivoluzionare l’idea di controllo con design adatti ad ogni stile, così come RIVOBOX, le prime scatole da incasso (disponibili per muro o cartongesso) ad offrire la possibilità d’installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o da 4 moduli.

SMART BUILDING EXPO 2019 – Milano, 13-15 novembre: in contemporanea con SICUREZZA, evento di riferimento in Italia per la security, Fiera Milano ospiterà Smart Building Expo, manifestazione dedicata alla convergenza tecnologica, alla quale AVE parteciperà come casa innovatrice nel settore della home & building automation. L’attenzione sarà catalizzata, in particolare, sulla linea AVE con tecnologia KNX e sulla rinnovata domotica a marchio DOMINA plus, impreziosita quest’anno dal cloud proprietario AVE Cloud con app dedicata e, attraverso il servizio AVE Connect, aperta verso il vasto mondo IoT, ivi inclusa la possibilità di controllare le varie funzioni con comandi vocali mediante i più diffusi Assistenti digitali (e relativi smart speaker) presenti sul mercato. Un’occasione per conoscere le infinite possibilità oggi offerte da AVE per creare una smart home moderna, connessa ed integrata.

