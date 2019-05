Respirare aria pura, grazie a Etherea VKE

Preoccuparsi dell’aria che si respira è importante, tanto negli ambienti esterni, quanto negli spazi abitativi. Negli ambienti chiusi l’ossigeno viene gradatamente consumato dagli occupanti, mentre, con la respirazione, sono immesse anidride carbonica e diverse sostanze organiche, che vanno a influenzare la qualità dell’aria. I climatizzatori mono split Etherea VKE di Panasonic, grazie alla tecnologia nanoeX, consentono di purificare l’aria degli spazi abitativi, abbattendo la carica virale e batterica, a tutto vantaggio della salute degli occupanti.

Perché quando si cerca una soluzione per climatizzare gli spazi abitativi, è importante preoccuparsi anche della qualità dell’aria che si respira?

Numerose ricerche hanno dimostrato che l’inquinamento dell’aria degli ambienti confinati rappresenti un significativo cofattore nella genesi delle malattie cardiovascolari e di molte malattie sistemiche. I bambini sono maggiormente a rischio, rispetto agli adulti, in quanto esseri ancora in fase di sviluppo e perché soggetti a un’esposizione agli agenti patogeni potenzialmente più lunga, considerata la loro aspettativa di vita. In questa ottica è chiaro che sia fondamentale prendersi cura della qualità dell’aria negli spazi interni.

Nuovo Etherea VKE, la soluzione di Panasonic.

Avere un unico prodotto, che climatizzi l’ambiente e allo stesso tempo purifichi l’aria, rappresenta dunque un notevole vantaggio.

Il climatizzatore mono split Etherea VKE, sviluppato da Panasonic Air Conditioning per applicazioni residenziali e dedicato agli utenti più esigenti, è la risposta a questa duplice richiesta.

Le unità interne, oltre ad adattarsi perfettamente agli arredi di più alto pregio, grazie all’estetica accattivante, ai colori “discreti” e alle dimensioni contenute (avendo solo 194mm di profondità), presentano un sistema di purificazione dell’aria, basato sulla tecnologia nanoeX, che può essere attivato indipendentemente dalle funzioni di raffrescamento e di riscaldamento.

Il sistema genera, dall’umidità naturalmente presente nell’aria, micro-particelle acquose atomizzate e, grazie alla presenza di radicali OH, con carica elettrostatica; 4.800 miliardi di radicali OH sono generati ogni secondo.

Un tris di effetti benefici.

La tecnologia nanoeX consente di ottenere tre effetti estremamente benefici.

La carica elettrostatica delle particelle acquose atomizzate, dovuta ai radicali OH, consente l’inibizione dei virus e batteri presenti in aria, con indiscutibili vantaggi per la salute degli occupanti.

Inoltre le particelle acquose, poiché hanno dimensioni da 5 a 20 nm, penetrano in profondità nei tessuti, neutralizzando gli odori sgradevoli, e trattengono l’umidità della pelle, prevenendone la disidratazione.

La massimizzazione del benessere.

I climatizzatori mono split Etherea VKE non soltanto salvaguardano la salute degli utenti, ma assicurano un elevato livello di benessere. Le unità interne sono infatti dotate della tecnologia Aerowings, per mezzo della quale il flusso dell’aria è distribuito in maniera ottimale all’interno della stanza.

La sezione di uscita dell’aria presenta due alette di diffusione, controllabili separatamente, che distribuiscono il flusso, raffreddando uniformemente la stanza, nel minor tempo possibile. Dopo il raggiungimento della temperatura impostata, le alette dirigono il flusso in modo che, sulla base dell’“effetto Coanda”, la vena fluida aderisca al soffitto; il risultato è il mantenimento della temperatura di benessere, senza che l’utente avverta fastidiose correnti d’aria.

Aria pura e benessere con un semplice “clic”.

La sezione esterna del climatizzatore ha, incluso al proprio interno, il dispositivo per la connessione da remoto. L’utente, una volta installata l’applicazione “Panasonic Comfort Cloud” ed effettuata l’opportuna registrazione, può dunque gestire a distanza, mediante “tablet” o “smart phone”, il proprio climatizzatore.

L’importanza dell’ambiente esterno.

Oltre a preoccuparsi della qualità dell’aria interna, Panasonic si pone l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale.

Seguendo le direttive europee sull’eco-sostenibilità, l’azienda nipponica utilizza, per la linea Etherea, così come per l’intera gamma residenziale, il refrigerante R32, riducendo del 70%, rispetto al precedente impiego del refrigerante R410A, il potenziale di riscaldamento atmosferico.

La nuova linea di climatizzatori mono split Etherea serie VKE, è dunque un’ulteriore conferma di che cosa Panasonic, con i propri prodotti, rappresenti: “una quotidianità più sana, per un mondo migliore”.

Per maggiori informazioni

www.aircon.panasonic.eu