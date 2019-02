Domotica AVE: Touch Screen e comandi a sfioro per un’elegante villa di Paglieta

Per apprezzare le caratteristiche dell’evoluto sistema domotico DOMINA plus è sufficiente dare uno sguardo a questa elegante villa di Paglieta in provincia di Chieti.

Il primo elemento che balza all’occhio è l’ampio display Touch Screen da 15” incassato tra le mura domestiche. Si tratta del supervisore domotico DOMINA plus TS05, un dispositivo innovativo, progettato per mettere al servizio delle persone il meglio del comfort, della sicurezza e del design attraverso un’interfaccia utente semplice ed intuitiva. Mediante questo apparecchio è infatti possibile “navigare” virtualmente tra le stanze dell’abitazione e gestire, per ognuna di esse, le diverse funzioni domotiche.

Luci, tapparelle, antifurto, scenari, termoregolazione sono tutte automatizzate per consentire una gestione centralizzata da Touch Screeno in locale tramite i comandi touch. In questa villa di Paglieta infatti anche gli interruttori sono touch e regalano un contatto informale con la casa attraverso le raffinate placche in alluminio spazzolato Allumia Touch. Un elemento di pregio per rendere la miglior tecnologia preziosa anche dal punto di vista estetico.

