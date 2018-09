UL inaugura a Francoforte un laboratorio dedicato alla cyber-security

La crescita e l’impatto della cyber-security, in quasi tutti gli aspetti del business moderno in Europa, richiedono delle soluzioni locali. Per soddisfare questa esigenza e supportare le industrie a livello locale UL, organizzazione globale impegnata nella scienza della sicurezza, ha appena inaugurato un nuovo laboratorio a Francoforte, coniugando l‘inaugurazione ad un forum di due giorni sulla cyber-security.

Il forum ha riunito i diversi attori del comparto tra cui industriali, esponenti dell’ambito della ricerca e ospiti politici. Sessioni specifiche sono state dedicate alle minacce emergenti in materia di cyber-security come ad esempio attacchi ai canali laterali, diventati famosi attraverso le vulnerabilità “Spectre” e “Meltdown”; inoltre sono stati effettuati management briefing con dimostrazioni e discussioni. Oltre a partecipare al forum e all’apertura del laboratorio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scambiarsi informazioni e ampliare il proprio network.

“E’ assolutamente necessario che noi – in qualità di organizzazione globale impegnata nella scienza della sicurezza – affrontiamo il problema della cyber-security nel nostro mondo moderno e connesso” ha detto Ingo M. Rubenach, vice presidente di UL per le regioni dell’Europa centrale, orientale e meridionale. “Il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti ad avere successo nella gestione dei rischi inerenti alle tecnologie connesse, alla digitalizzazione e alla cyber-security. Questo ci consente di aiutarli a proteggere il loro brand in un mercato globale.”

Lo schema IECEE (il sistema IEC per gli schemi di valutazione della conformità per apparecchiature e componenti elettrotecnici) ha ufficialmente riconosciuto ad UL lo status di National Certification Body, che permette al nuovo laboratorio di cyber-security di Francoforte, di effettuare servizi di cyber-security per l’Europa. Oltre al riconoscimento dello standard IEC 62443-2-4, UL è il primo ente di certificazione globale ad essere riconosciuto per gli standard dell’industria 4.0 IEC 62443-3-3 e IEC 62443-4-1. Questo significa che i clienti di UL possono ora usufruire di servizi globalmente riconosciuti di test, certificazione e formazione in merito alla cyber-security e beneficiare di un efficiente accesso al mercato in Germania, Europa e in tutto il mondo.

Il nuovo laboratorio di cyber-security di UL a Francoforte offre una gamma completa di servizi per supportare le moderne tecnologie connesse, compresa una serie completa di servizi di training, test e certificazione, creati sulla base degli standard e che si rivolgono trasversalmente a diversi settori quali: elettrodomestici, illuminazione, HVAC, elettronica e industry 4.0. Per maggiori informazioni su UL e la cyber-security visitate: ul.com/cybersecurity.

UL promuove condizioni di vita e di lavoro sicure per le persone di tutto il mondo, applicando la scienza per affrontare le sfide della sicurezza e della sostenibilità. Il Marchio UL alimenta la fiducia consentendo l’adozione sicura di prodotti e tecnologie innovativi. Tutti in UL condividono un’unica passione: rendere il mondo un posto più sicuro. Noi di UL testiamo, ispezioniamo, conduciamo audit, certifichiamo, convalidiamo, verifichiamo, forniamo consulenza e formazione e incentiviamo questo impegno con soluzioni software per la sicurezza e la sostenibilità.

Per maggiori informazioni:

www.ul.com