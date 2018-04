GEWISS traccia la strada per la smart mobility

L’Azienda lancia il nuovo sistema completo per la ricarica dei veicoli elettrici, che trasforma i parcheggi in luoghi ecosostenibili

La ‘mobilità intelligente’ si appresta a diventare parte integrate della vita di ognuno di noi, cambiando definitivamente il modo di spostarsi e di immaginare i viaggi di ogni giorno. È questo il concetto di Smart Mobility, in grado di coniugare le esigenze individuali con la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

GEWISS interpreta questa idea presentando JOINON, la nuova offerta per la ricarica di tutti i veicoli elettrici, che comprende sia l’infrastruttura tecnologica di prodotto che la sua totale gestione, inclusi assistenza tecnica e manutenzione. Dalle torrette di ricarica alla distribuzione dell’energia, dalle App per smartphone e tablet alla gestione intelligente delle unità di ricarica: un sistema completo, che fa della sostenibilità ambientale un fattore competitivo di successo.

JOINON rappresenta una soluzione sicura e affidabile, adeguata agli attuali requisiti di ricarica per ogni veicolo elettrico. In piena conformità alle vigenti normative internazionali, sia per gli ambienti privati che per quelli pubblici.

UNA SOLUZIONE PER TUTTE LE APPLICAZIONI

Le unità di ricarica PARKING e PARKING+ firmate GEWISS sono state appositamente progettate per installazioni sia in parcheggi coperti che esterni. Possono essere installate a pavimento o a parete e ricaricare un veicolo in un tempo che varia da 1 a 6 ore. I prodotti sono caratterizzati da un design accattivante e pensati per resistere a intemperie e atti vandalici.

Per l’area residenziale, GEWISS propone JOINON HOME: unità di ricarica pensate per l’utilizzo quotidiano, durante periodi di sosta prolungati in abitazioni private o condomini con posti assegnati (parcheggio privato).

LA SOLUZIONE PIÙ SMART PER GESTIRE LA RICARICA DI QUALSIASI VEICOLO

Alle unità di ricarica, GEWISS affianca una servizio di comunicazione in cloud, che consente di gestire le infrastrutture di ricarica tramite APP o sito web dedicati. Grazie a queste piattaforme, caratterizzate da una grafica intuitiva, è possibile monitorare da remoto lo stato delle prese di ricarica ma anche prenotare, attivare o disattivare l’erogazione di energia, verificare l’importo speso per le singole ricariche e pagare direttamente da smartphone, tablet o PC, utilizzando tutti i metodi di pagamento elettronico.

Una nuova ottica di sviluppo della mobilità, più funzionale ed ecocompatibile. In una sola parola, più “Smart”.

Per maggiori informazioni:

GEWISS Spa

Via A. Volta, 1

24069 CENATE SOTTO (BERGAMO)

Tel: +39 035 946 111

Fax: +39 035 946 250

pressrelations@gewiss.com

www.gewiss.com/