MyNice, il sistema di allarme e controllo più semplice da installare e da proporre

Nice S.p.A., a Sicurezza 2017 presenta le soluzioni integrate per la gestione da remoto dell’allarme e delle automazioni per la casa, confermandosi il partner privilegiato per i distributori e professionisti dell’installazione, progettisti e architetti.

Nice semplifica il lavoro d’installazione e programmazione del sistema di allarme, offrendo più:

Sicurezza con la trasmissione radio Dual Band e la comunicazione bidirezionale tra i dispositivi del sistema, a conferma dell’avvenuta esecuzione dei comandi;

Velocità di programmazione con la configurazione passo passo dell'impianto direttamente dal display touch a colori della centrale;

Versatilità di installazione in ogni punto della casa, con un'ampia scelta di soluzioni wireless e miste, wireless e filari, disponibili anche in pratici kit, per la realizzazione di un impianto su misura delle specifiche esigenze del cliente finale;

Praticità di manutenzione, assistenza e aggiornamento anche dal proprio ufficio, con la funzione di telegestione.

Ed è proprio al professionista che Nice dedica una formazione continua con i corsi pratici organizzati regolarmente presso la training room di TheNicePlace e presso i propri distributori, unendo un accurato servizio di assistenza tecnica telefonica con la praticità del supporto online, da cui è possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti, i manuali d’istruzione e accedere ai video tutorial di programmazione.

Le soluzioni MyNice sono più semplici da proporre al cliente finale, che vuole vivere la casa in sicurezza e comfort:

Uso immediato del sistema d’allarme grazie alla navigazione facile e intuitiva dal display della centrale;

Tutto sotto controllo via smartphone, anche quando si è lontani da casa: con un semplice click dalla app MyNice World si può controllare in maniera integrata il sistema di allarme e le automazioni connesse, l'irrigazione e l'illuminazione. È possibile creare scenari personalizzati (es. scenario "Good night": MyNice attiva l'allarme, abbassa le tapparelle e spegne le luci) e decidere a distanza se attivare l'allarme in tutto l'edificio o in alcune aree.

E, in caso di allarme o su richiesta, si può vedere cosa succede in tempo reale direttamente dal proprio smartphone , con le immagini scattate dal rivelatore con PhotoPir;

E, in caso di allarme o su richiesta, si può vedere cosa succede in tempo reale direttamente dal proprio smartphone, con le immagini scattate dal rivelatore con PhotoPir; Massimo effetto deterrente già al primo tentativo di effrazione, con i messaggi vocali personalizzabili emessi dalle sirene e la possibilità di accendere le luci, attivare l'irrigazione e chiudere le tapparelle.





Nice S.p.A.

Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul Segmento STAR gestito da Borsa Italiana, Nice S.p.A. è Gruppo di riferimento internazionale nel settore dell’Home e Building Automation con un’ampia offerta di sistemi integrati per l’automazione di cancelli, garage, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e solar screen, per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Il Gruppo Nice ha avviato percorsi strategici di espansione geografica e rafforzamento in mercati ad alto potenziale di crescita; ampliamento, completamento e integrazione delle linee di prodotto nelle diverse business unit; azioni di branding per competere su nuovi segmenti di mercato. I prodotti Nice, caratterizzati per coniugare innovazione tecnologica e design, sono esportati in più di 100 paesi, realizzando oltre l’85% dei ricavi consolidati del Gruppo all’estero.

