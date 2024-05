Il cronotermostato Kore vince il Red Dot Design Award

Würth Italia e Kblue vincono il Red Dot Design Award con il cronotermostato Kore

L’innovativo prodotto, che semplifica la gestione del clima e soddisfa le esigenze di tutti gli utenti, inclusi quelli con disabilità visive, ha ricevuto il prestigioso Red Dot Design Award, “l’Oscar del Design”.

Würth Italia, azienda leader nella distribuzione di soluzioni per il fissaggio ed il montaggio, e Kblue, azienda specializzata in domotica e smart home, hanno vinto il prestigioso Red Dot Design Award con il prodotto KORE, un rivoluzionario cronotermostato che risolve il problema dell’inefficiente controllo della temperatura nei sistemi di riscaldamento e raffreddamento. KORE, realizzato in collaborazione con Maiorana Designs, semplifica la gestione del clima e soddisfa le diverse esigenze degli utenti, inclusi quelli con disabilità visive.

Progettato per soddisfare tutte le categorie di utenti, KORE fa dell’inclusività uno dei suoi punti forti. La sua interfaccia ad alto contrasto e l’attenzione agli utenti con disabilità visive, inclusi tutti i tipi di daltonismo e una vasta gamma di ipovisione, lo distinguono dagli altri cronotermostati.

KORE incarna i valori fondamentali di Kblue e Würth di inclusività, responsabilità e sostenibilità. Il design si allinea all’impegno delle due aziende verso la qualità, l’innovazione e la soddisfazione del cliente, rappresentando la dedizione e l’impegno nel fornire prodotti di eccellenza che migliorano l’esperienza dell’utente e contribuiscono a un futuro sostenibile.

La dichiarata responsabilità sociale di servire una vasta gamma di utenti riducendo le disparità viene accostata all’efficienza energetica e alla volontà di ridurre l’impronta di carbonio. KORE promuove così un approccio sostenibile alla gestione del clima interno e contribuisce a uno stile di vita più eco-friendly. L’utilizzo di materiali riciclabili, il rilevamento di finestre aperte e la riduzione del consumo di energia basata sulla geolocalizzazione sono solo alcuni degli espedienti implementati dai progettisti di KORE per impegnarsi il più possibile a rispettare il nostro pianeta. Inoltre, il suo sistema di vendita e l’imballaggio riducono l’uso di materiali e i rifiuti.

Il nuovo cronotermostato Kore integra in un unico oggetto riscaldamento, raffrescamento e applicazioni per la Smart Home. Il design razionale del prodotto, la cornice semitrasparente e le opzioni di colore – bianco e antracite – garantiscono adattabilità a qualsiasi interno.

KORE è unico e innovativo; si distingue per la sua regolazione precisa della temperatura, un sistema di programmazione intuitivo e la sua compatibilità con sistemi di automazione domestica e gestione remota. KORE è compatibile con tutti i principali sistemi di termoregolazione (riscaldamento e raffrescamento) e deumidificazione (sia analogico sia a 3 velocità) presenti sul mercato.

Il nuovo crono–termoumidostato consente, infatti, la gestione a distanza delle principali funzioni di entrambi i sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento / fancoil / VMC / ibridi. Il tutto da un’unica App con cui gestire anche la domotica di casa.

Il consumo energetico ponderato e il comfort si fondono in un prodotto adattabile, accessibile e di design. Nessun dettaglio è lasciato al caso, sia dal punto di vista pratico che stilistico: lo screensaver, per esempio, mostra un elegante e minimalista orologio che appare con un semplice tocco. L’aspetto di KORE riflette il suo approccio razionale, incorporando forme traslucide, squadrate e arrotondate che si fondono perfettamente in qualsiasi spazio. Gli utenti vengono coinvolti attraverso la sua interfaccia intuitiva e il suo design gradevole, garantito anche dalla gamma premium di materiali ignifughi e tecniche di produzione precise, che ne garantiscono durabilità e funzionalità.

KORE offre benefici specifici come il controllo preciso della temperatura e l’integrazione con le Smart Home. Ottimizza inoltre i processi produttivi, con risultati efficienti nella produzione e installazione, e può anche fornire benefici nel caso di interventi di manutenzione semplici, riparazione, sostituzione e aggiornamenti del software.

Per maggiori informazioni:

KBLUE SRL

Kblue nasce 25 anni fa occupandosi di automazione industriale, progettazione e produzione elettronica, ancora oggi parti integranti della nostra operatività. Dal 2007 il core business diventa la domotica: non ci limitiamo alla semplice produzione di dispositivi intelligenti, ma alla creazione di sistemi personalizzati a misura delle esigenze del professionista e del suo cliente, per fornire ad entrambi un impianto domotico completo. Quello che più amiamo fare è sviluppare soluzioni che superino i limiti tecnici del mercato attuale in modo tale da rendere disponibile la tecnologia per tutti, in ogni occasione. Il nostro lavoro è cercare di rendere semplice ciò che semplice non è, sviluppando soluzioni automatizzate per ogni campo di applicazione che migliorino e semplifichino la vita delle persone che vivono questi ambienti. Nel 2019 l’entrata nel gruppo Würth ci ha permesso di inserirci in un network globale, mantenendo però la nostra identità di piccola azienda italiana, flessibile e all’avanguardia.

www.kblue.it

Würth SRL

Attiva sul mercato dal 1963, Würth Srl si è sviluppata in modo esponenziale divenendo ad oggi il partner di riferimento per oltre 300.000 professionisti nel mondo dell’automotive, dell’artigianato, dell’edilizia e dell’industria. Con i suoi 3 Centri Logistici di Egna (BZ), che è anche sede legale, Crespellano (BO) e Capena (Roma Nord), e con un numero sempre crescente di negozi in tutta Italia (attualmente oltre 200), Würth è vicina ai propri clienti. I 3.900 collaboratori, di cui circa 2.500 Tecnici Venditori, offrono un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza. Nel 2024 Würth Italia è stata certificata Top Employers per il terzo anno consecutivo.

www.wuerth.it

Maiorana Designs

Maiorana Designs è un team guidato da Maurizio Maiorana che si distingue nel panorama del design per il suo impegno pragmatico verso l’innovazione e la qualità. Specializzato nello sviluppo di soluzioni che armonizzano forma e funzione, si impegna nel rispetto dell’utente e dell’ambiente, ponendo particolare attenzione al bilanciamento dei valori nei prodotti.

Forte di esperienza su diversi fronti, è un team che collabora strettamente con clienti, partner e fornitori per realizzare progetti unici e distintivi. Questo approccio, centrato sul cliente e arricchito da una continua ricerca di soluzioni creative, posiziona Maiorana Designs come un punto di riferimento nel campo del design contemporaneo.

Con un forte accento sull’engineering e l’ergonomia, il gruppo non solo risponde alle esigenze estetiche ma si assicura anche che ogni prodotto sia pratico e confortevole per l’utente finale. Questo impegno nell’integrare l’eccellenza funzionale con il design visivo ha portato Maiorana Designs ad esser riconosciuto da istituti e giurie internazionali nel creare esperienze che migliorano la vita quotidiana e che promuovono la sostenibilità ambientale.

In un mondo dove il design è sempre più un crocevia tra tecnologia, arte e praticità, Maiorana Designs emerge come un innovatore capace di trasformare visioni audaci in realtà tangibili, elevando continuamente gli standard di vivibilità e comfort attraverso soluzioni creativamente sostenibili.

www.mauriziomaiorana.it