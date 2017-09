Netatmo presenta le nuove Valvole Intelligenti per termosifoni

Le Valvole Intelligenti per Termosifoni, disponibili da oggi anche in Italia, permettono agli utenti di controllare il riscaldamento della propria casa da remoto e di risparmiare fino al 37% di energia, sia che abbiano il riscaldamento autonomo che centralizzato.

IFA 2017, Berlino, 31 agosto 2017 – Netatmo, rivoluzionaria società per la smart home che sviluppa prodotti di elettronica di consumo innovativi, connessi, intuitivi e dal design accattivante, annuncia la disponibilità sul mercato italiano delle Valvole Intelligenti per Termosifoni.

Le Valvole permettono agli utenti di ridurre il consumo di energia e di controllare il proprio riscaldamento da remoto, stanza per stanza e risparmiare fino al 37% di energia senza compromettere il comfort.

Le Valvole possono essere installate sia in case con riscaldamento autonomo sia in quelle con sistema centralizzato. Tutti coloro che vivono in un appartamento possono ora beneficiare di questi dispositivi avanzati e godere di soluzioni pratiche che li aiutano a ridurre i consumi energetici.

Comfort e risparmio d’energia

Le Valvole Intelligenti di Netatmo consentono agli utenti di ridurre i loro consumi d’energia e di migliorare il loro comfort. Montati sui termosifoni ad acqua calda, questi dispositivi si basano su una regolazione del riscaldamento: il programma viene impostato in modo diverso per ogni camera, adattandolo allo stile di vita delle persone che ci vivono. Inoltre, dall’App è possibile personalizzare la temperatura di ogni stanza della casa.

Per esempio, il bagno può essere riscaldato a 21°C solo durante la mattina e non per il resto della giornata, quando non viene utilizzato, la camera dei genitori mantenuta stabile a 16°C tutto il giorno e quella dei ragazzi impostata a 19°C dalle 5.00 del pomeriggio nei giorni infrasettimanali.

L’installazione è semplice e veloce: l’utente deve solamente sostituire la vecchia valvola termostatica, svitandola, e montare quella nuova con uno degli adattatori forniti.

Riscaldamento autonomo o condominiale: una soluzione intelligente adatta per ogni casa

Le Valvole Intelligenti per Termosifoni di Netatmo sono ideali sia per i sistemi di riscaldamento autonomo che per quelli a gestione condominiale, per risparmiare energia senza compromettere il comfort.

Netatmo offre una soluzione per entrambi i sistemi:

Valvole Intelligenti per Termosifoni aggiuntive e Termostato per Smartphone per chi ha il riscaldamento autonomo (combustibile, gas e stufe a legna, così come pompe di calore).

Starter Pack di Valvole Intelligenti per Termosifoni per chi ha il riscaldamento condominiale o teleriscaldamento.

Qualunque sia il sistema di riscaldamento in possesso, tutti gli utenti possono regolare ogni stanza secondo i propri parametri di comfort e ottimizzare il proprio consumo di energia.

Nel contesto della direttiva sull’efficienza energetica (EED)[1], Le Valvole di Netatmo forniscono una soluzione agli europei con riscaldamento centralizzato in modo da ridurre significativamente il loro consumo energetico. Nel 2012 l’Unione europea ha lanciato EED[2], il programma europeo per gli Stati membri. L’iniziativa intende aumentare l’efficienza energetica fino al 30% entro il 2030 (aggiornamento EDD 2016) 2 e ridurre le spese energetiche dei cittadini europei. EED fissa nuove misure nazionali che consentono agli europei di gestire meglio il loro consumo energetico. Le Valvole Intelligenti per Termosifoni consentono agli utenti di controllare il loro riscaldamento e di aiutarli a ottenere importanti risparmi energetici.

Funzionalità intelligenti per un controllo del riscaldamento preciso

Le funzionalità intelligenti delle Valvole di Netatmo che consentono agli utenti di risparmiare energia ogni giorno sono tre:

Rilevamento delle finestre aperte: le Valvole individuano quando viene aperta una finestra e interrompono immediatamente il riscaldamento nella stanza in modo da non sprecare energia.

le Valvole individuano quando viene aperta una finestra e interrompono immediatamente il riscaldamento nella stanza in modo da non sprecare energia. Regolazione intelligente: le Valvole analizzano in tempo reale e con precisione ogni elemento esterno – il meteo, l’isolamento della casa, il numero delle persone nella stanza, gli elettrodomestici in uso – e regola il riscaldamento della camera per risparmiare più energia possibile.

le Valvole analizzano in tempo reale e con precisione ogni elemento esterno – il meteo, l’isolamento della casa, il numero delle persone nella stanza, gli elettrodomestici in uso – e regola il riscaldamento della camera per risparmiare più energia possibile. Regolazione manuale: l’utente può temporaneamente modificare il calore di una stanza in qualsiasi momento, sia agendo manualmente sulla valvola che regolando la temperatura dall’App.

Integrazione con piattaforme di interoperabilità per il controllo vocale del riscaldamento

Le Valvole Intelligenti per Termosifoni di Netatmo si integrano con piattaforme di interoperabilità:

Apple Homekit: le valvole sono compatibili con Apple Homekit e permettono agli utenti di controllare il loro riscaldamento con la propria voce. Gli utenti possono semplicemente chiedere a Siri di modificare la temperatura di alcune stanze della casa, migliorando il comfort senza sollevare nemmeno un dito. Inoltre possono anche creare i programmi personalizzati e collegare tra loro più dispositivi smart per creare diverse combinazioni.

le valvole sono compatibili con Apple Homekit e permettono agli utenti di controllare il loro riscaldamento con la propria voce. Gli utenti possono semplicemente chiedere a Siri di modificare la temperatura di alcune stanze della casa, migliorando il comfort senza sollevare nemmeno un dito. Inoltre possono anche creare i programmi personalizzati e collegare tra loro più dispositivi smart per creare diverse combinazioni. Google Home: le valvole sono compatibili anche con Google Home, l’altoparlante intelligente senza fili. Grazie a Google Assistant, Google Home può aiutare a controllare la temperatura della propria casa. Gli utenti possono chiedere a Google Assistant di cambiare la temperatura dell’abitazione, aumentarla e diminuirla, ma possono anche semplicemente chiedere quale sia la temperatura.

Prezzi e disponibilità

Le Valvole Intelligenti per Termosifoni di Netatmo sono disponibili da oggi con prezzo al pubblico di 79,99€ l’una. Prezzo al pubblico dello Starter Pack delle Valvole Intelligenti per Termosifoni è 199,99€.

Entrambi i prodotti saranno in vendita online su www.netatmo.com e Amazon, presso i negozi online e nelle principali catene quali Mediaworld, Euronics (Dimo, Cerioni, Butali and Rimep), Leroy Merlin, APR (Computime, Raffo, R-Store, Med Computer)

La Netatmo Energy App è totalmente gratuita ed è compatibile con iPhone, da iOS 9 in avanti, e smartphone Android dalla versione 4.2 in avanti. La Web App delle Valvole è disponibile sia su Mac che su PC.

