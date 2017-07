Smart Building Expo: tutto sulla system integration

Dalla collaborazione con SIEC, l’associazione di riferimento in Italia per il mondo della system integration, ha preso corpo a quattro mesi dall’apertura delle porte di Smart Building Expo una delle parti più innovative dell’offerta formativa della manifestazione. Smart Building Expo e l’associazione hanno infatti definito il programma degli eventi che si svolgeranno dal 15 al 17 novembre alla Fiera Milano – Rho.

Vediamo più da vicino. Si parte con l’innovativo Audio Video Experience Lab, dove, in una dimensione di World Café, che significa dar vita a conversazioni informali e costruttive in un’atmosfera rilassata, aziende e stakeholder rigorosamente selezionati avranno modo di approfondire le tematiche fondamentali dello sviluppo dell’Audio Video professionale in ambiti come il retail, gli spazi corporate e produttivi, il turismo, i beni culturali. Verrà inoltre allestita un’area forum dove ogni giorno si alterneranno due short track che tratteranno in modo divulgativo per il pubblico alcuni dei temi più rilevanti dell’esperienza Audio Video.

Non potrà inoltre mancare la formazione professionale in senso stretto con i seminari sullo standard HDBaseT per collegamenti multimediali su dati non compressi ad alta velocità e quelli sui principi per la progettazione Audio Video specificatamente rivolti ad architetti, ingegneri e system integrator. A Smart Building Expo verrà infine presentata la prassi di riferimento UNI per la certificazione delle aziende di system integration concepita per regolamentare la figura professionale dell’integratore di sistemi AVC.

Dopo aver preso parte per la prima volta lo scorso anno a Bologna, SIEC rinnova perciò la sua attenzione verso Smart Building offrendo la sua expertise per un programma davvero interessante dove verranno presi in considerazione i vari contesti della system integration. Di fatto, Smart Building Expo diventa quindi il punto di riferimento per le aziende e per i professionisti di questo dinamico settore.

www.sieconline.it

www.smartbuildingitalia.it/milano