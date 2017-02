Crestron presenta la nuova generazione di touch panel TSW

TSW-560, TSW-760 eTSW-1060: ecco i touch panel che potenzieranno l’automazione domestica con prestazioni senza precedenti.

Crestron, leader globale nella produzione di soluzioni tecnologiche per l’automazione domestica di lusso, ha presentato la nuova generazione della sua pluripremiata linea di touch panel TSW in occasione dell’ISE 2017. TSW-560, TSW-760 e TSW-1060 garantiranno un inedito livello di prestazioni per l’automazione domestica e l’home entertainment. Fattore più importante, i nuovi touch panel saranno disponibili allo stesso prezzo rispetto alla generazione precedente – o addirittura a un prezzo inferiore.

“I touch panel TSW di Crestron offrono un’esperienza utente fuori dall’ordinario, da applicazioni audio ad applicazioni video fino ad applicazioni sorprendenti”, ha affermato Byron Wendling, Technology Manager presso Crestron. “Per la nuova generazione di TSW, ci siamo particolarmente concentrati sul nuovo processore, capace di velocità strabilianti, nonché su miglioramenti strategici, garanti di grandi benefici sia per gli integratori sia per i loro clienti”.

Tra le nuove funzioni dei touch panel TSW meritano particolare menzione:

Il processore ad altissima velocità. La più recente delle nuove funzioni implementate nei TSW è un processore Crestron all’avanguardia in grado di garantire un livello prestazionale davvero nuovo. Il controllo e la navigazione da touch panel saranno veloci fino allo straordinario, con tempi di risposta rapidissimi: una soluzione perfetta per automatizzare la casa in modo personalizzato.

La più recente delle nuove funzioni implementate nei TSW è un processore Crestron all’avanguardia in grado di garantire un livello prestazionale davvero nuovo. Il controllo e la navigazione da touch panel saranno veloci fino allo straordinario, con tempi di risposta rapidissimi: una soluzione perfetta per automatizzare la casa in modo personalizzato. L’integrazione Sonos ® I nuovi TSW Crestron sono gli unici che consentono di eseguire l’intera applicazione e interfaccia Sonos direttamente dal touch panel, come parte di un sistema audio perfettamente integrato in tutta la casa. Questa innovazione, tuttavia, è solo l’inizio: la nuova generazione di touch panel TSW è stata progettata per fornire al mercato delle case di lusso applicazioni ancora più incredibili.

I nuovi TSW Crestron sono gli unici che consentono di eseguire l’intera applicazione e interfaccia Sonos direttamente dal touch panel, come parte di un sistema audio perfettamente integrato in tutta la casa. Questa innovazione, tuttavia, è solo l’inizio: la nuova generazione di touch panel TSW è stata progettata per fornire al mercato delle case di lusso applicazioni ancora più incredibili. Il microfono e la telecamera incorporati. Per far sì che le persone che si trovano in stanze o edifici diversi possano contare su comunicazioni tramite videocitofono di alta qualità, i modelli sono disponibili con microfoni e telecamere incorporati.

Per far sì che le persone che si trovano in stanze o edifici diversi possano contare su comunicazioni tramite videocitofono di alta qualità, i modelli sono disponibili con microfoni e telecamere incorporati. I pulsanti capacitivi con retroilluminazione. Sul bordo dello schermo sono ora disponibili pulsanti capacitivi retroilluminati che si attivano in base alle esigenze dell’utente. Il risultato è un aspetto ancora più elegante e una navigazione da parte dell’utente ancora più intuitiva.

Sul bordo dello schermo sono ora disponibili pulsanti capacitivi retroilluminati che si attivano in base alle esigenze dell’utente. Il risultato è un aspetto ancora più elegante e una navigazione da parte dell’utente ancora più intuitiva. Un sensore di luce ambientale. Al pari dei più diffusi dispositivi mobili, la luminosità dello schermo e le luci posteriori a LED si regolano automaticamente in base all’illuminazione ambientale della stanza.

Al pari dei più diffusi dispositivi mobili, la luminosità dello schermo e le luci posteriori a LED si regolano automaticamente in base all’illuminazione ambientale della stanza. Un’opzione per un montaggio sicuro. Tutti i touch panel TSW sono stati dotati di uno speciale gancio di montaggio che consente di bloccarli in posizione con estrema semplicità.

Prestazioni persino migliori, senza brutte sorprese

Nell’aggiornare una linea di prodotti così importante e diffusa, Crestron ha preso tutte le misure cautelative del caso per evitare che una modifica potesse compromettere il modo in cui gli integratori installano e commissionano i TSW. L’eleganza dello stile e i colori rimangono invariati, analogamente alle opzioni per semplificare il montaggio via PoE.

Informazioni su Crestron

Crestron crea la tecnologia che integra la tecnologia, rendendo possibili esperienze e ambienti straordinari. Le nostre soluzioni di automazione e controllo per abitazioni ed edifici – in cui sono integrati sistemi audio/video, di illuminazione, chiusura tende e sicurezza, di gestione degli edifici, del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell’aria e altro ancora – permettono di monitorare interi ambienti attraverso un semplice pulsante e offrono un comfort, una convenienza e una sicurezza di livello superiore. Tutti i nostri prodotti sono progettati e creati per lavorare in sinergia come sistema integrato e permettono il monitoraggio, la gestione e il controllo di qualsiasi cosa da un’unica piattaforma.

La commercializzazione dei prodotti Crestron si avvale di 90 uffici in cui lavora tutto il personale necessario per fornire servizi di vendita, assistenza tecnica, formazione e supporto accessibili 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e 365 giorni all’anno, da qualsiasi parte del mondo. Oltre alla sede principale di Rockleigh (New Jersey), Crestron dispone di uffici di vendita e supporto negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in Asia, in America Latina e in Australia.

Per scoprire il mondo Crestron, visitare il sito www.crestron.eu.

Tutti i nomi di marchi e di prodotti e i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. Alcuni marchi di fabbrica, marchi registrati e nomi commerciali utilizzati in questo documento possono fare riferimento alle entità titolari dei marchi e dei nomi o a loro prodotti. Crestron dichiara l’assenza di interessi di proprietà nei marchi e nei nomi di altri. Crestron on non assume alcuna responsabilità per errori tipografici o fotografici. ©2016 Crestron Electronics, Inc.

Per ulteriori informazioni:

http://crestron.com/products/line/tsw-x-series-touch-screens

Amy Amesbury

Dirigente Pubbliche relazioni EMEA

Crestron EMEA

Munro House – Portsmouth Road

Cobham, Surrey – KT11 1TF

Tel.: 0845 873 8787