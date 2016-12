Young Touch: l’hotel si innova

Risparmio energetico, automazioni intelligenti, interfacciamento con software di prenotazione, con sistemi antincendio, impianti di termoregolazione e numerose proposte nel campo della ventilazione sono solo alcune delle funzioni che DOMINA Hotel è in grado di eseguire. Marchio di riferimento di AVE per le sue proposte smart dedicate al mondo degli alberghi, DOMINA Hotel non è soltanto un software di gestione alberghiera, ma un sistema altamente progredito, flessibile ed espandibile, in cui gli ultimi ritrovati nel campo della tecnologia intervengono per rendere le strutture più ottimizzate, confortevoli, sicure ed affidabili.

Dopo aver recentemente inaugurato un sito web interamente dedicato a DOMINA Hotel (www.domoticahotel.com), da cui è possibile navigare tra gli ambienti di un albergo domotico ed entrare virtualmente in contatto con tutti gli elementi che compongono il sistema, AVE innova ulteriormente questo settore immettendo sul mercato Young Touch, una gamma di placche completamente nuova, esteticamente perfetta ed economicamente accessibile, che può essere installata anche in impianti già cablati (senza spaccature) permettendo di controllare le diverse funzionisemplicemente sfiorando una superficie. Realizzate in tecnopolimero di altissima qualità e contraddistinte da un design ultrapiatto, le placche Young Touch sono quell’elemento in grado di rendere unico un hotel. Le 15 varianti cromatiche disponibili, cinque delle quali vantano un rivoluzionario trattamento denominato 3D COLOR con esclusivi effetti estetici tridimensionali, permettono di inserire Young Touch in ogni contesto d’arredo riuscendo a dare quel tocco di modernità che impreziosisce l’hotel ed eleva la qualità del servizio offerto.

Young Touch rivoluziona il tradizionale concetto di comando e si presenta con una serie di elementi specificatamente progettati per l’accoglienza alberghiera, integrabili con DOMINA Hotel. Attraverso l’utilizzo di chiavi digitali anche contactless i lettori di camera, che “dialogano” con il software di gestione alberghiera con delle apposite centraline, consentono all’albergatore di sapere in qualsiasi momento se il cliente è presente nella stanza, se la camera è già stata rassettata e in quale ambiente si trovano i propri dipendenti. I lettori interno-porta permettono inoltre l’attivazione dei servizi in camera (luce, energia elettrica, temperatura, condizionamento, ecc.) solo per le card abilitate, rappresentando quindi un mezzo attuale per elevare il comfort e limitare gli sprechi energetici in assenza di ospiti. Lo stesso termostato ambiente è stato sviluppato per rilevare la temperatura dell’ambiente e gestire la termoregolazione in modo completamente personalizzabile da parte del gestore dell’hotel, anche qui con indubbi vantaggi in termini di risparmio energetico ed economico. DOMINA Hotel, grazie a Young Touch, può aiutare l’albergatore nella gestione della propria struttura, riducendo al minimo gli sprechi e restituendo il massimo comfort per gli ospiti.

AVE propone infatti svariati apparecchi a cui Young Touch può fare da cornice per distinguersi rispetto al passato e alla concorrenza. Sia la gamma con tecnologia Touch, sia quella in versione tradizionale, che prevede l’inserimento dei frutti all’interno delle cornici di finitura, si presentano con una serie di placche completa, composta di elementi da 3, 4 e 7 moduli per le Serie Civili del Sistema 44. È quindi possibile integrare la segnaletica di cortesia, luci segna passo e segna gradino, lampade di emergenza con torce estraibili, e decidere quali prese installare, scegliendo tra i diversi standard (inglese, francese, americano, euro-americano, …) a seconda della tipologia di clientela abituale o dell’affluenza di ospiti stranieri. AVE offre a catalogo anche praticissime prese per rasoi e alimentatori da incasso USB (dotati di due prese di corrente da 1,2A), che permettono di ricaricare velocemente fino due dispositivi elettronici per volta eliminando la necessità di adattatori e caricatori portatili.

L’accoglienza in una camera d’albergo è il segreto del successo di un hotel, che da oggi ha un nuovo nome: Young Touch.

Per maggiori informazioni:

www.domoticahotel.com/design/young-touch-lhotel-si-innova