D-Link festaggia 30 anni di innovaizone nel settore smart networking

Tre decadi di innovazione e di offerta della migliore tecnologia per il networking

MILANO – 09 NOVEMBRE, 2016: D-Link, multinazionale specializzata nella creazione di infrastrutture di rete e componenti per la smart home, festeggia i suoi primi 30 anni di attività come leader globale del settore networking. Fondata da un piccolo nucleo di 7 persone nel 1986, l’azienda oggi conta oltre 2.700 dipendenti in oltre 65 Paesi, con un fatturato che è cresciuto a doppia cifra anno dopo anno, per oltre due decadi. Questo importante traguardo giunge proprio quando la multinazionale taiwanese entra in una nuova era, con la recente nomina di John Hsuan come nuovo Chairman globale e con nuove sfide all’orizzonte.

Nel 1986 Ken Kao fondò D-Link – allora conosciuta come Datex Systems – smuovendo le acque del mercato IT grazie alla produzione di soluzioni per il networking di alta qualità a un prezzo sostenibile, come ad esempio adattatori network più compatti e smart rispetto ai prodotti competitor o chip per computer completamente progettati dall’azienda. Queste soluzioni, dalle funzionalità innovative e dal prezzo contenuto, hanno contribuito alla diffusione globale del PC negli anni ‘80, e alla creazione una vera e propria rivoluzione tecnologica.

Da allora, la gamma di prodotti D-Link si è sempre ampliata per essere in linea con le nuove e diverse esigenze del mondo, che nel corso degli anni è diventato sempre più connesso. Il portfolio delle soluzioni ora comprende dispositivi come smart switch dalle funzionalità avanzate, router Wi-Fi ad alte prestazioni, videocamere di sorveglianza, e prodotti per la domotica (come prese intelligenti controllabili da remoto) e, ovviamente, software e app per gestire i prodotti e l’ecosistema Smart Home.

Nel corso dei suoi 30 anni D-Link è stata molte volte pioniera nel settore IT:

Nel 1988 D-Link lancia il primo peer-to-peer LANSmart Network Operating System;

È stata la prima azienda di networking a investire in una piattaforma cloud dedicata, aprendo la strada a router e videocamere cloud, l’app mydlink tutto l’ecosistema mydlink Home;

Nel 1990 lancia il primo 10BASE-T Ethernet hub;

Presenta il primo PCMCIA adattatore Ethernet per laptop;

Il primo Switch al mondo Fast Ethernet con router remoto ISDN;

Il primo router 11MB wireless/DLS;

Presenta la prima videocamera per la videosorveglianza domestica Wide Eye con visione di 180°,

“Con oltre 30 anni di esperienza, siamo orgogliosi di poter guardare al nostro passato, ricco di successi. Il nostro business è stato costruito giorno dopo giorno coltivando leadership, crescita e passione, tratti caratteristici della nostra azienda fin dai primi anni. Continueremo con entusiasmo a connettere le persone, soprattutto oggi che siamo nell’era dell’intelligenza artificiale e dei servizi automatizzati, in cui siamo sempre più interconnessi al mondo dell’informazione. Per il futuro la sfida è quella di studiare nuovi e innovativi mezzi per collegare la società al nuovo Internet,” ha dichiarato Stefano Nordio, Vice Presidente D-Link Europe.

D-Link da 30 anni progetta, sviluppa e produce soluzioni avanzate per Reti LAN, Switching, Wireless, Videosorveglianza, Storage e Smart Home.

Come leader globale nelle tecnologie Wireless e di connettività, l'azienda è impegnata a migliorare le infrastrutture di rete, consentendo alle imprese di lavorare in modo più efficiente. D-Link è anche specializzata in Smart Home, con l'obiettivo di rendere la domotica semplice e accessibile a tutti, per monitorare, automatizzare e controllare ogni ambiente domestico, anche da remoto tramite smartphone e tablet.

Le gamma D-Link prevede soluzioni scalabili adatte a tutte le esigenze, con un'offerta completa sia per il mercato professionale che per il mercato domestico.

