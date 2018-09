Domotica: il design AVE veste la tecnologia KNX

La tecnologia KNX viene esaltata dall’estetica unica del Sistema 44 di AVE e con soluzioni intelligenti, progettate per un mercato sempre più esigente, complesso e in evoluzione.

Domotica per Ave non significa solo innovazione e tecnologia, ma anche design, con estetiche adatte ad ogni ambiente. Proprio per questo la nuova gamma di comandi con certificazione KNX, standard riconosciuto a livello mondiale per la gestione automatizzata e decentralizzata di impianti domotici ad uso residenziale e commerciale, è stata sviluppata per andare incontro anche alle esigenze estetiche della committenza.

Ad una tecnologia all’avanguardia, che permette di assecondare ogni necessità impiantistica per il controllo di tutte le funzioni integrate all’interno di edifici e abitazioni, AVE abbina un design eccelso, grande punto di forza di tutta la produzione dell’Azienda.

Con i nuovi dispositivi KNX si possono realizzare sistemi domotici evoluti, semplici da configurare e belli da guardare. La gamma KNX è infatti esteticamente coordinata con tutte le serie civili AVE Sistema 44 (Life, Domus, Allumia e Tekla). In questo modo è semplicissimo trovare la combinazione perfetta per assecondare il gusto degli utenti ed abbinare al meglio la tecnologia KNX alle soluzioni progettuali dell’ambiente di destinazione.

Il Sistema 44 infatti offre tantissimi design, finiture e materiali diversi per personalizzare i comandi KNX. Ogni collezione AVE è dedicata ad un modo diverso di vivere e di interpretare gli spazi, cosicché anche architetti e designers possano avere la massima libertà progettuale. Anche l’interfaccia utente dei comandi KNX può essere personalizzata configurandola per segnalare tramite LED multi-colore la presenza di allarmi, lo stato dei carichi associati o la ripetizione delle chiamate.

Con Ave l’innovazione va oltre il design. La gamma KNX è disponibile sia in versione touch (completabile con le placche in vetro Vera Touch, in alluminio Allumia Touch o in tecnopolimero Young Touch) che tradizionale, entrambe complete di elementi da 2 e 3 moduli per il Sistema 44. Ambedue queste soluzioni, touch e tradizionale, offrono il riconoscimento del tempo di pressione (breve o lunga): è possibile impostare fino a 8 comandi sui 2 moduli e fino a 12 comandi sui 3 moduli. I comandi a bascula KNX introducono inoltre la rivoluzionaria funzione multi-action, che permette di richiamare più azioni contemporaneamente, come se si trattasse di uno scenario nativo nel pulsante.

Grazie alla nuova gamma KNX di AVE si possono controllare tutte le possibili applicazioni e funzioni integrate all’interno di edifici e abitazioni: illuminazione, serrande, allarmi e video sorveglianza, monitoraggio del riscaldamento, aerazione e aria condizionata, controllo idrico, ottimizzazione energetica, gestione dei contatori per energia elettrica ed elettrodomestici, oppure impianti audio.

Estetica, tecnologia e ancora più flessibilità con i nuovi comandi KNX. La domotica è anche una scelta di stile. Con AVE è possibile portare la firma dei migliori designer internazionali all’interno di sistemi complessi e soddisfare i propri clienti con tutte le estetiche S44.

