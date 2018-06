EGO Power+, la famiglia di utensili da giardinaggio professionali cordless

Le macchine da giardinaggio cordless di EGO offrono grande potenza e prestazioni elevate ai professionisti della manutenzione del verde.

Per soddisfare le esigenze dei professionisti della manutenzione del verde in termini di potenza, prestazioni, comodità e benessere, EGO Power+ sta lanciando la sua prima famiglia di macchine cordless professionali per il giardinaggio e la manutenzione del verde.

Alimentati tramite un sistema brevettato a 56V con batterie Arc Lithium, che offrono la stessa potenza di un sistema a benzina, i prodotti professionali della famiglia EGO Power+ comprendono tre utensili specializzati: un tagliasiepi, un decespugliatore e un soffiatore. Tutti sono estremamente robusti e non richiedono particolare manutenzione per aiutare i professionisti del giardinaggio a lavorare meglio ogni giorno, anche nelle condizioni ambientali più difficili.

EGO ha investito molto tempo nell’ascoltare le esigenze dei professionisti e per capire a fondo le loro specifiche esigenze nell’utilizzo degli utensili. Il risultato è una serie di macchine progettate per lavorare superando anche le più elevate aspettative degli utilizzatori più esigenti.

Tutti e tre i nuovi utensili sono ricchi di innovazioni. Il tagliasiepi, ad esempio, ha lame realizzate in acciaio tagliato a laser con bordi rettificati al diamante, che garantiscono precisione di taglio e affilatura di lunga durata. A differenza di altri costruttori, i bordi sono poi rinforzati al laser per mantenere l’affilatura più a lungo, anche quando si tagliano i rami più resistenti.

Una novità assoluta sul mercato è l’albero di trasmissione in carbonio, che rende il nuovo decespugliatore professionale molto più leggero e comodo da maneggiare e, ancora più importante, lo rende praticamente indistruttibile. Mentre i normali alberi di trasmissione in alluminio possono piegarsi o danneggiarsi, la struttura in carbonio è sufficientemente robusta da poter resistere a qualunque sollecitazione quotidiana, anche nelle operazioni di trasporto e stoccaggio.

EGO, già molto nota per la produzione di soffiatori molto potenti, ha realizzato il nuovo modello professionale con un livello di prestazioni ancora più elevato. Alla sua potenza massima, il soffiatore spinge un flusso d’aria di 1079 1014m3/h a una velocità di 212 km/h con una forza di 20 newton. Questo livello di prestazioni è allineato a quello dei più potenti soffiatori a benzina. Però, a differenza dei soffiatori a benzina, il rumore durante l’utilizzo rimane incredibilmente più basso, di soli 80 decibel, il che significa poterlo usare anche nelle zone più sensibili senza dare fastidio.

Oltre a questi tre nuovi utensili professionali, EGO lancerà anche una batteria a zaino che definirà ancora un nuovo standard di riferimento per le prestazioni degli utensili cordless. Con un involucro esterno che raggiunge una classificazione di resistenza all’acqua IP56, questo nuovo pacco di batterie è adatto per l’utilizzo con qualunque condizione metereologica. Non è necessario interrompere il lavoro per ricoprirlo con un telo di plastica, come avviene con modelli di altri costruttori, mentre la sua capacità di 1500 wattora consente di continuare ininterrottamente le attività di lavoro.

“L’affidabilità è una caratteristica essenziale per i professionisti del giardinaggio, ma il comfort è altrettanto importante per chi deve lavorare tutto il giorno. Lo sviluppo delle nostre soluzioni tecnologiche per le batterie prosegue di pari passo con l’attenzione a una costruzione robusta e comoda, affinché i professionisti possano sempre sfruttare al meglio le capacità degli utensili di cui hanno bisogno con il minimo sforzo,” spiega Steve Roskell di EGO.

“La nostra nuova famiglia di utensili professionali comodi e confortevoli offre prestazioni eccezionali, rese possibili dall’utilizzo delle batterie EGO Arc Lithium, che permettono di ottenere una potenza addirittura maggiore rispetto ai comuni prodotti alimentati a benzina.”

Per maggiori informazioni:

www.egopowerplus.it