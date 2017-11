BTicino Academy: corsi online Novembre 2017

Smarther: il termostato connesso In questo corso online è previsto un approfondimento relativo al nuovo termostato connesso Bticino con una dimostrazione pratica. Per l’iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra “MyBTicino”. Qualche giorno prima dell’evento vi invieremo una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso. Il corso viene erogato tramite una piattaforna web esterna a BTicinoAcademy che supporta i PC Windows (nelle versioni Vista, 7, 8, 8.1,10) e Mac OS (da 10.6 a 10.9) e i tablet o smartphone Android (da 3.0 in poi) e iOS (dalla 8.0 in poi). 13 novembre 2017 ore 17.00

Ruolo dei sistemi bus nell’efficientamento energetico

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo al ruolo dei sistemi bus nell’efficientamento energetico. Per l’iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra “MyBTicino”. Qualche giorno prima dell’evento vi invieremo una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso. Il corso viene erogato tramite una piattaforna web esterna a BTicinoAcademy che supporta i PC Windows (nelle versioni Vista, 7, 8, 8.1,10) e Mac OS (da 10.6 a 10.9) e i tablet o smartphone Android (da 3.0 in poi) e iOS (dalla 8.0 in poi).

20 novembre 2017 – ore 17.00



Per maggiori informazioni sul corso e per iscrizioni:

Efficientamento degli impianti elettrici: sistemi di misura e supervisione

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo all’efficientamento degli impianti elettrici: sistemi di misura e supervisione. Per l’iscrizione al corso è necessario effettuare il login tramite il pulsante in alto a destra “MyBTicino”. Qualche giorno prima dell’evento vi invieremo una mail con le indicazioni e il link per partecipare al corso. Il corso viene erogato tramite una piattaforna web esterna a BTicinoAcademy che supporta i PC Windows (nelle versioni Vista, 7, 8, 8.1,10) e Mac OS (da 10.6 a 10.9) e i tablet o smartphone Android (da 3.0 in poi) e iOS (dalla 8.0 in poi).

27 novembre 2017 – ore 17.00



Per maggiori informazioni sul corso e per iscrizioni:

Per maggiori informazioni:



www.bticinoacademy.it

BTicino Spa

Viale Borri 231

21100 Varese – Italia

www.bticino.it

Numero Verde 800-837035

Media Relations

Marco Fiorentino

Tel:.+39. 0332 272107

Mob: 348 8595127

marco.fiorentino@bticino.it