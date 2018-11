Hive View Outdoor: telecamera smart da esterni

Hive, il marchio per la smart home, da oggi garantisce a tutti sicurezza sia all’interno sia all’esterno della propria casa

Milano, 29 ottobre 2018 – Centrica Hive, azienda leader nella domotica in UK, ha svelato oggi la sua nuova telecamera smart da esterni, la Hive View Outdoor. Grazie a una nuova tecnologia, un processo di installazione semplice e le ultimissime funzionalità in termini di sicurezza, essa vi offre maggiore serenità, scoraggiando qualsiasi forma di attenzione indesiderata e mantenendovi informati su quello che accade fuori dalla vostra proprietà. Lanciato a livello globale all’inizio di dicembre, il prodotto è ora disponibile per il preordine sul sito di Hive [www.hivehome.com/it/products/hive-view-outdoor] e a breve anche su Amazon.

Funzionalità più ricche e solide, installazione più semplice e livelli di prezzo più accessibili hanno spinto l’interesse dei consumatori verso la tecnologia intelligente come una valida soluzione per la sicurezza della casa. Alimentata da una tecnologia all’avanguardia, Hive View Outdoor è impermeabile, a prova di intemperie e dotata di visione notturna automatica. Alimentata dalla rete, è in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rilevare suoni, movimenti o persone e invia una notifica quando inizia la registrazione. Un feed HD live fornisce accesso immediato per poter vedere fuori casa, con contenuti catturati e archiviati in modo sicuro per poter essere visualizzati successivamente in modo rapido e conveniente. L’audio a due canali consente alle persone di parlare direttamente attraverso la telecamera, mentre le notifiche intelligenti forniscono immagini in miniatura della persona rilevata per aiutarvi a controllare rapidamente chi c’è.

Si prevede che il numero di telecamere di sorveglianza esterne per la smart home cresca di quasi tre volte nei prossimi cinque anni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nei paesi dell’Europa occidentale, come l’Italia. Ciò rende evidente come lo sviluppo di Hive View Outdoor assume in questo scenario un senso compiuto.

Tom Guy, Global Product Director, Centrica Hive ha commentato: “Da quando abbiamo lanciato Hive, i nostri clienti hanno sempre ispirato i nostri progetti. La protezione della propria casa e dei propri cari è importantissima ed era chiaro che dovevamo estendere la nostra offerta in ambito di sicurezza per offrire totale serenità. Hive View Outdoor si basa sulle funzionalità più apprezzate della nostra elegante telecamera da interni Hive View, offrendo però un ulteriore livello di sicurezza per l’esterno di ogni casa.”

Hive View Outdoor rappresenta la terza collaborazione di Hive con il rinomato designer e fondatore di Fuseproject Yves Béhar. La telecamera è esteticamente straordinaria e condivide la stessa filosofia di design elegante degli altri dispositivi Hive. Semplice da configurare, Hive View Outdoor entra in funzione nel giro di pochi minuti dall’installazione ed è gestita tramite l’intuitiva app Hive. Quando si è connessi ad altri dispositivi Hive, è possibile creare livelli aggiuntivi di sicurezza smart utilizzando Hive Actions. Infatti, collegando le luci Hive Lights a Hive View Outdoor, è possibile dare l’impressione che ci sia sempre qualcuno a casa. Aggiungendo il collegamento ad Hive View poi, potrete rilassarvi sapendo che la vostra casa è sempre sotto controllo, dentro e fuori.

I video ripresi sono archiviati in modo sicuro in remoto e possono essere visualizzati e scaricati gratuitamente per 24 ore. Una volta scaricato, un video può essere conservato senza limiti. Con l’abbonamento Hive Video Playback Membership, l’accesso a questo contenuto è esteso per 30 giorni, offrendo un’ulteriore rassicurazione sulla copertura, anche quando si è lontani per un lungo periodo.

È possibile installare il prodotto da sé o acquistare un’installazione tramite i professionisti del gruppo Installo. Una volta posta la camera sul muro, il supporto magnetico consente di manovrarla per offrire la migliore visione possibile, grazie anche alla sua ampia lente a 130 °, ed è fissata in sicurezza attraverso un meccanismo antifurto.

Una solida roadmap è in atto per migliorare ulteriormente la telecamera, offrendo ai clienti funzionalità sempre più ricche. Adjustable Activity Zones permetterà di scegliere le aree da monitorare, mentre Automated Sounds, proprio come l’abbaiare di un cane, contribuirà a scoraggiare qualsiasi forma di attenzione indesiderata.

Per maggiori informazioni:

www.hivehome.com/it/products/hive-view-outdoor