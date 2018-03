Crestron annuncia il nuovissimo corso Master Technology Architect

Per la prima volta in 18 anni, Crestron invita i migliori ingegneri di progettazione del settore a partecipare ai Masters e ad essere i primi a ottenere la certificazione Master Technology Architect

Crestron, leader globale nel controllo aziendale e nella tecnologia di automazione, ha annunciato oggi che per la prima volta in 18 anni il programma è stato ampliato per includere i migliori ingegneri di progettazione del settore. Una corretta progettazione e pianificazione dei sistemi è diventata fondamentale per un’adeguata distribuzione di soluzioni tecnologiche AV di livello aziendale. Per rispondere a tale esigenza, il Crestron Technical Institute sta ora offrendo un nuovo programma di certificazione, denominato Master Technology Architect (MTA).

“Padroneggiare la progettazione di sistemi nel panorama competitivo odierno richiede ben più della semplice programmazione, è necessario essere architetti delle tecnologie”, ha dichiarato Rich Sasson, Director, Global Technical Services. “Per rispondere a tale esigenza, Crestron sta portando la massima certificazione del settore a un nuovo livello, per assicurarsi che i migliori ingegneri di progettazione al mondo siano dotati degli strumenti necessari per espandere ulteriormente le capacità e le soluzioni delle proprie organizzazioni.”

I nuovi corsi MTA sono disponibili per i Crestron Certified Programmer e, su invito speciale, per i migliori rivenditori e partner Crestron. La nuova certificazione MTA verrà assegnata ai progettisti delle tecnologie dei sistemi che completeranno il programma durante i Crestron Masters, che si svolgeranno a Mohegan Sun, CT (dal 10 al 12 aprile), o ad Amsterdam presso il Mövenpick Hotel (dal 15 al 17 maggio).

La certificazione MTA rappresenta il massimo livello di competenza nella progettazione e della distribuzione dei sistemi Crestron.

Siate tra i primi del nostro settore a ottenere tale prestigiosa certificazione sulla nuova generazione di soluzioni scalabili DM® Network AV, Segnaletica digitale, Architettura di rete IP video, Elaborazione del segnale digitale Crestron Avia™, Sfruttamento dei servizi di Web Conference, Progettazione per il Provisioning cloud e molto altro.

Quest’anno, i Crestron Masters formeranno oltre 1.200 persone. Si tratta della prima volta che un gruppo così ampio, con un tale livello di conoscenze, viene riunito insieme per un summit di formazione della durata di tre giorni, con infinite opportunità di fare rete e condividere idee con altri professionisti del settore, per dare loro l’opportunità di far crescere il proprio business in questo panorama così mutevole.

Registrazione

La partecipazione è solo su invito. I Crestron Certified Programmer riceveranno un’e-mail di invito con un codice di registrazione unico. La registrazione termina Martedì 15 maggio. Crestron mette a disposizione delle camere presso entrambe le sedi negli Stati Uniti e in Europa a una tariffa speciale.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui Crestron Masters 2018, visitare crestron.com/masters.

Per informazioni su come diventare un Crestron Certified Programmer, visitare crestron.com/training quindi fare clic sulla scheda Certificazione.