Corsi di formazione di domotica integrata Hi.Team. Gennaio e Febbraio 2018

Home Innovation, azienda italiana produttrice della piattaforma d’integrazione domotica Hi System, ha fissato le date per i prossimi corsi di domotica necessari per ottenere la certificazione Hi.Team ed entrare a far parte dell’esclusivo network di professionisti in grado di fornire soluzioni per la domotica integrata, ‘chiavi in mano’ e ritagliate su misura.

Corso Hi.Team.basic: Verona 18 gennaio 2018

La presentazione che si svolge la mattina unitamente all’approfondimento tecnico del pomeriggio, hanno l’obiettivo di fornire una panoramica commerciale e tecnica di tutte le possibili applicazioni domotiche e fornire delle basi teoriche per l’analisi e le implementazioni di impianti e progetti ad alto contenuto tecnologico.

Corso Hi.Team.Advanced: Verona 1 febbraio 2018

Il corso fornisce strumenti operativi concreti e nozioni per la realizzazione e la cantierizzazione di impianti domotici integrati ad alto contenuto tecnologico e prevede una parte pratica di configurazione.

I corsi di certificazione Hi.Team sono erogati e coordinati da Home Innovation, azienda italiana produttrice di sistemi di controllo e tecnologie per l’integrazione domotica professionale.

Hi.Team è un marchio esclusivo che certifica competenze specifiche in ambito domotico e garantisce ai committenti massimi standard di qualità nei prodotti e nei servizi offerti.

I corsi sono gratuiti e a numero chiuso.

Per maggiori informazioni:

I programmi dettagliati dei corsi e le iscrizioni sono disponibili sul sito: www.hiteam.it/roadshow

Romy Ambroso

stampa@homeinnovation.eu

Hi Team

www.hiteam.it

info@homeinnovation.it

Tel. +39 045 48 58 682

Tel. +39 045 48 58 682

Riferimenti web

Network certificato : www.hiteam.it

Azienda produttrice: www.homeinnovation.it

Piattaforma domotica: www.hisystem.it