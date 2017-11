La formazione professionale: oggi è un’esigenza

L’innovazione tecnologica cresce oggi a ritmi esponenziali e rende l’integrazione dei sistemi sempre più efficiente ed evoluta. Sarà quindi in quest’ambito il futuro dell’installatore, che dovrà aggiornarsi costantemente, per conoscere le nuove tecnologie e non perdere le opportunità di questo mercato in forte crescita.

Non solo il mercato richiede una formazione continua, ma anche l’Europa è portavoce di questa necessità. L’Italia è chiamata a fare la sua parte: riqualificare e armonizzare le professioni legate al settore dell’edilizia secondo le indicazioni di Horizon 2020.

Da qui nasce il progetto europeo BRICKS (Building Refurbishment with increased Knowledge and Skills), in Italia gestito da Enea, che stabilisce le linee guida dei diversi profili professionali e percorsi comuni di formazione, adattando al sistema italiano le buone pratiche già attuate in ambito europeo per l’elaborazione di uno schema per la certificazione delle competenze. Uno di questi profili è quello del “tecnico dei sistemi di Building Automation”, un operatore specializzato nella configurazione, installazione e integrazione di impianti elettrici tradizionali in sistemi integrati di un edificio.

Tecnoimprese, ente di formazione accreditato e partner di Enea, è parte attiva di questo progetto e ha dato vita a SmartPRO, con l’obiettivo di creare un albo di installatori formati e qualificati e accompagnarli nella loro crescita professionale.

SmartPRO propone un ricco calendario di corsi di aggiornamento professionale di livello crescente: da una domotica di base a corsi di specializzazione nei settori Integrazione, Sicurezza, Clima ed energia, Impianti e Integrazione, grazie a partner prestigiosi come AILD, AIRE, Cna, Confartigianato, KNX Italia, SIEC, NT24.

Un’anteprima dei corsi SmartPRO era già disponibile ad IlluminoTronica, ma solo oggi possiamo dire che SmartPRO è finalmente entrato in partita! Tecnoimprese, in collaborazione con Conrad, ha organizzato e ospitato l’8 e il 9 Novembre il primo corso per diventare un installatore evoluto.

I partecipanti hanno intrapreso un percorso formativo partendo da concetti base del mondo della domotica sino ad arrivare a dimostrazioni pratiche: non solo un’occasione unica di aggiornamento professionale, ma anche un modo per confrontarsi con colleghi ed esperti del settore.

Alessio Vannuzzi, docente del corso e fondatore di iTEDO, commenta così il progetto:

“Il corso SmartPro porta a sviluppare competenze che – ora più che mai – sono fondamentali per l’installatore, l’integrazione infatti rappresenta senza dubbio il futuro dell’impiantistica edilizia. Inoltre SmartPRO mira a dare vita ad un network di professionisti ed esperti, che possano confrontarsi e collaborare per creare insieme progetti di altissima qualità.”

Al termine del corso i partecipanti hanno affrontato un test finale per diventare installatori evoluti ed entrare a tutti gli effetti nell’albo SmartPRO.

Oggi avranno più strumenti per aumentare le loro soddisfazioni professionali. E voi che aspettate?

Per maggiori informazioni:

Smartpro.academy