Tastierino numerico di controllo accessi per Gestione Alberghiera AVE

Un dispositivo estremamente flessibile e sicuro; ideale per strutture non presidiate, come case vacanze o affittacamere, ma anche per negozi e uffici.

Il sistema di Gestione Alberghiera stand-alone AVE Domina Hotel si arricchisce con il nuovo tastierino numerico per il controllo degli accessi. Dotato di una tastiera numerica touch a 12 pulsanti con retroilluminazione RGB, offre un controllo degli accessi avanzato, con codici programmabili anche da remoto.

Si tratta di un prodotto estremamente versatile. Può essere installato in vari ambiti: piccoli hotel, B&B presidiati, ma trova il suo ideale impiego nelle strutture non presidiate come case vacanze o affittacamere dove, abitualmente, il codice d’accesso alla struttura viene inviato all’utente mediante e-mail di conferma della prenotazione. Può essere impiegato anche per la gestione accessi di uffici, negozi e trovare varie applicazioni nel settore terziario. Altro plus del dispositivo sono le sue dimensioni ridotte, che consentono di inserirlo anche in ambienti con poco spazio disponibile.

Il tastierino numerico deve essere integrato in impianti stand-alone e supervisionato da un web-server: in questo modo, oltre alla gestione completa di tutte le funzionalità domotiche di un impianto AVEBus, è possibile generare i codici utente per l’apertura di un varco. Il tastierino può essere integrato in un impianto dove siano presenti i nuovi lettori di card AVEBus supervisionati da un web-server, così da assecondare tutte le esigenze delle strutture ricettive. La configurazione dei dispositivi è facile ed intuitiva; supportata dalla soluzione EasyConfig per smartphone, che permette di raggiungere risultati di alto livello.

Il tastierino numerico AVE offre standard di sicurezza superiori nella gestione degli ingressi: il web-server di supervisione è sempre in ascolto e consente l’apertura del varco solo se il codice numerico inserito sul dispositivo è valido. Il contatto dell’elettroserratura può essere installato sia sul tastierino, sfruttando l’uscita a bordo dello stesso, oppure su un attuatore remoto elevando ulteriormente il livello di sicurezza della struttura.

In ogni momento, l’albergatore può collegarsi al proprio impianto mediante il servizio gratuito di remotizzazione AVE Cloud, raggiungibile sia da pagina web che da app, permettendogli di:

Generare o cancellare codici numerici ;

; Consultare il log eventi ;

; Gestire le funzionalità domotiche presenti nella struttura.

Il sistema può, inoltre, essere gestito attraverso i monitor touch screen Wi-Fi dei sistemi videocitofonici 2 fili ed IP di AVE, che consentono anche la risposta locale al videocitofono e da remoto mediante app. Grazie al sistema antintrusione AF927, la struttura può essere protetta efficacemente anche durante i periodi di chiusura, al fine di prevenire intrusioni e conseguenti inconvenienti al momento della riapertura.

Nuovo tastierino numerico AVE: basta un codice per semplificare il tuo lavoro.

