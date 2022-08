Domotica AVE, fra lusso e design al Magari Estates Hotel

Magari Estates è un lussuoso boutique hotel immerso nei vigneti del Veronese che ha scelto di affidarsi alla domotica AVE per offrire un’esperienza di relax e unicità ai propri ospiti. La location, ricavata da un’antica casa di campagna accuratamente restaurata, mantiene intatto il fascino del passato abbracciando in parallelo tecnologie evolute.

La flessibilità della domotica AVE ha permesso infatti di creare un sistema di gestione alberghiera all’avanguardia con l’integrazione di funzionalità avanzate per il controllo della gestione termica, della diffusione sonora, dell’illuminazione e degli allarmi. Il tutto supportato da un elegante touch screen da 10” con frontale in cristallo bianco per la supervisione delle diverse funzioni.

I lettori di card AVE restituiscono inoltre alla struttura un sistema di controllo accessi alle camere e ai locali dell’hotel altamente avanzato, sicuro ed affidabile, predisposto per massimizzare il risparmio energetico.

A livello estetico l’impianto è avvalorato dai design lineari e puliti della serie civile Domus 100, con comandi bianchi a tasti lisci, e dagli innovatici comandi a levetta AVE , qui abbinati a delle placche in metallo customizzate*.

La flessibilità della domotica e le estetiche AVE hanno permesso di valorizzare il Magari Estates Hotel con soluzioni uniche ed esclusive; funzionalità evolute e design raffinati si incontrano per offrire servizi di alto livello ed un soggiorno d’eccellenza immerso in un paesaggio dalle suggestioni straordinarie.