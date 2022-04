Tutto pronto per lo Smart Revolution Tour di AVE: vieni a provare il tuo futuro!

L’evento itinerante porterà tantissime novità smart AVE nelle città italiane, con una promessa: dimezzare i tempi di lavoro e raddoppiare la produttività.

Una nuova tecnologia smart e un’esperienza unica per scoprirla: lo Smart Revolution Tour di AVE. Tutto pronto per l’evento itinerante riservato ai professionisti del settore elettrico con cui l’azienda bresciana farà capolino in varie province italiane per presentare i suoi prodotti di ultima generazione, un nuovo sistema e moltissime novità per andare incontro al futuro con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, tanta innovazione e qualità.

Di seguito il calendario delle tappe in programma:

Bari , 2-13 maggio 2022

, 2-13 maggio 2022 Bologna , dal 24 maggio al 4 giugno 2022

, dal 24 maggio al 4 giugno 2022 Brescia , 15-28 giugno 2022

, 15-28 giugno 2022 Padova , 4-14 ottobre 2022

, 4-14 ottobre 2022 Roma , dal 25 ottobre al 4 novembre 2022

, dal 25 ottobre al 4 novembre 2022 Napoli , 15-25 novembre 2022

, 15-25 novembre 2022 Catania , marzo 2023

, marzo 2023 Torino, aprile 2023

Lo Smart Revolution Tour toccherà così ben 8 città italiane, soffermandosi in ognuna di esse almeno 12 giorni, per un totale di oltre 90 giorni di eventi sul territorio. Ogni giornata del tour prevedrà fino a tre appuntamenti, ciascuno dei quali sarà accompagnato da un evento esclusivo, che includerà anche l’esperienza interattiva del “MORK” e la possibilità di testare le novità smart di AVE destinate a rivoluzionare il lavoro dei professionisti, permettendo una gestione degli impianti in metà tempo ed una produttività raddoppiata.

La partecipazione allo Smart Revolution Tour di AVE è solo su invito. I professionisti del settore elettrico interessati possono fin da ora contattare il proprio referente AVE di zona per ricevere l’invito personale gratuito che consentirà loro di accedere all’evento usufruendo del BUS AVE TOUR.

Vieni a provare il tuo futuro… Scopri la nuova tecnologia smart che non immaginavi.

Richiedi ora il tuo invito personale gratuito per lo Smart Revolution Tour di AVE»