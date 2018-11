Un restyling Hi Tech per la Sala Ristorazione de LeMeridien Visconti Hotel firmato da Engineering Solutions

Nel cuore di Roma, a due passi da Piazza Cavour, sorge l’hotel e centro congressi 4 stelle superior Le Meridien Visconti. Hotel di design già oggetto di una importante ristrutturazione a opera del team di Engineering Solutions, che ha interessato l’intera riprogettazione dei 400 mq del centro congressi dove oggi hanno sede 5 sale modulabili e polifunzionali per meeting, eventi, serate di gala, etc. Allo stesso piano del polo congressuale si trova la sala colazioni che in pochi mesi di lavoro, sfidando anche questa volta il tempo, ha subito un importante restyling estetico ed impiantistico: la ristrutturazione ha infatti coinvolto ogni settore della sala con l’obiettivo di offrire al cliente non solo un ambiente esteticamente più accattivante ma soprattutto dotandolo di servizi più confortevoli.

Il nostro team ha così curato la progettazione del nuovo impianto termomeccanico, elettrico, anti incendio, audio video networking & speciali. Di concerto con il designer londinese incaricato dalla proprietà per curare il concept nel rispetto dei dettami del brand.

Attenzione particolare è stata data al progetto di Smart Light & Building Automation nel quale ha trovato spazio la duplice esigenza del rispetto delle linee guida proprie e la creazione di un continuum tecnologico con i sistemi di gestione e controllo delle attigue sale congressi.

Scenari di luce dedicati ai diversi utilizzi della sala, contributi audio in streaming personalizzabili su 3 aree dell’ambiente, una robusta rete di networking che permette l’utilizzo di dispositivi mobile senza perdita di segnale, dotazioni che permettono alla sala di modificare la sua pelle in base ai differenti usi e destinazioni: dalla colazione quotidiana, al pranzo di lavoro fino alla cena riservata tutti i servizi nonché i diversi concept estetici nei vari punti della sala, sono stati studiati per essere il più possibile personalizzati all’evento desiderato.

Avremo pertanto lo scenario Sala Colazioni standard che prevederà una diffusione musicale unica in ogni parte della sala e una gradazione luminosa omogenea, mentre durante pranzi o cene di lavoro possono essere dedicate porzioni della sala con scelta del contributo sonoro, della gradazione della luce, dell’accensione o spegnimento di lampade d’arredo, della temperatura climatica fino degli arredi destinandoli a momenti conviviali più discreti. Lo streaming audio basato su Sonos permette di sezionare lo spazio dotandolo di 3 differenti contributi musicali in base alle esigenze della clientela; in fondo alla sala un ambiente silent può essere così dedicato a coloro i quali gradiscono pasteggiare senza essere accompagnati da alcuna musicalità, potendo utilizzare il tempo della colazione come momento business collegandosi alla propria piattaforma lavorativa, oppure personalizzando altre parti della sala dedicando tappeti musicali volti a camuffare il rumore di gruppi o famiglie numerose fino a poter avere altre aree più intime e riservate.

Considerato il poco tempo di realizzazione, poco più di 2 mesi tra progettazione ed esecuzione, spazio importante ha avuto l’utilizzo delle pellicole 3D; soluzione oggi molto diffusa per quelle ristrutturazioni che hanno a che fare con realtà commerciali che necessitano di ottimizzazione dei tempi nonché utilizzando superfici e mobili esistenti donando nuova veste. Ecco così che pareti precedentemente intonacate divengono oggi pelli color ambra, ocra e tortora mescolandosi all’ottone degli intarsi, al marmo dei pavimenti e al legno dei supporti e tramezzi di divisione degli spazi.

Passando alla descrizione delle dotazioni tecnologiche diffusori a incasso quadrati Apart 608 quadrati diffondono i contributi musicali coadiuvati da Amplificatori della stessa casa produttrice e dal sistema di streaming audio Sonos.

All’entrata un tablet iPad amovibile a parete permette al maitre o al personale di sala di richiamare le funzioni personalizzate, se richieste, gestendo i vari servizi multimediali audio, Lighting e clima. Accanto un touch screen konnex nativo di 7” richiama velocemente scenari preimpostati permettendo al personale di servizio dell’hotel di attivare alcune funzioni rapidamente per poter manutenere e pulire la sala fuori dal normale orario di utilizzo, senza dover ricorrere a scomode e numerose tastiere disseminate per ogni ambiente.

Micro proiettori laser ad incasso iGuzzini disegnano ombre e geometrie nei controsoffitti, profili custom led sottolineano perimetri, gole e velette il tutto a tecnologia Dali, alternando zone in cui lampade architetturali vintage firmano ambienti riservati creandone naturali zone di rappresentanza.

Come spin off del sistema di gestione e controllo principale che risiede nell’attigua sala regia del centro congressi, si poggia l’architettura di Networking e Building Automation della Sala colazioni che già al tempo dei lavori di ristrutturazione del polo congressuale aveva previsto una predisposizione di linee elettriche e servizi verso l’area dedicata alla sala prevedendo una futura implementazione. Pertanto dotando il server di gestione e controllo dei servizi del centro congressi di una espansione di licenza è stato possibile estendere in questo breve tempo i medesimi servizi multimediali anche a quella parte dell’hotel più propriamente dedicata ai servizi di food & beverage. Questo uno degli indubbi vantaggi dell’utilizzo di protocolli aperti come il Konnex e di piattaforme trasversali che permettono nel tempo di implementare servizi precedentemente predisposti che facilmente possono essere ridondati ed ampliati ad aree attigue o in seguito a veloci restyling, godendo della medesima sicurezza, robustezza e manutenibilità remota propri dell’impianto principale.

Attenzione particolare è stata rivolta al progetto del sistema di evacuazione e sicurezza che coabita, rimanendone separato in termini di protocolli di gestione e funzionamento, con i sistemi multimedia della sala colazione. Per tale servizio in linea con la normativa anti incendio DPR 151/2011 ed in perfetta corrispondenza alle normative EN-60849, CEI 100-55, EN54-16, EN54-24. L’insieme dei dispositivi è in grado di svolgere particolari funzioni corali, prelevando e inviando segnali e segnalazioni analogiche e/o digitali. Le connessioni previste tra le apparecchiature seguono particolari esigenze richieste dalla normativa di riferimento come anche la tipologia di cavi ed apparecchiature previste.

In sintesi si disporrà di una centrale suono che asservirà le diverse zone acustiche protette dell’impianto antincendio. Ogni singola zona sarà collegata con la centrale in modo che il sistema globale possa essere configurato secondo le necessità.

6 altoparlanti Penton con coppa in acciaio, un apparato dedicato Ateis di miscelazione e gestione audio, un finale Ateis di potenza completo di base microfonica per la diffusione di messaggi di servizio o di emergenza da diffondere in caso di necessità completano il tutto.

I sistemi integrati e le soluzioni altamente tecnologiche che il nostro team progetta e realizza da oltre 15 anni si confermano essere un valido riferimento nel mondo della Building, Home & Yacht Automation: è questo uno dei punti di forza di Engineering Solutions, che porta i nostri clienti a scegliere ad occhi chiusi ancora una volta la nostra professionalità.

I COMPONENTI UTILIZZATI:

Impianto building Automation Basato su tecnologia EIB Konnex

Alimentatori universali

Attuatore uscite binarie

Contatori di energia

Gateway dali knx

Gateway KNX-IP

Impianto illuminazione su tecnologia Dali

Interface di comando e controllo dali

Profili led Custom White & RGB 168p metro

Corpi illuminanti smart light iGuzzini

Sistema Supervisione Controllo e Gestione Contenuti

Tastiere capacitive in vetro knx con sensore di temperatura

Touch screen knx nativo

iPad su docking station motorizzata

Impianto di Networking

Access Point Locali

Firewall WatchGuard T35

Qnap nas per archiviazione contenuti video

ProSafe SmartSwitch 24p

Armadio rack da 36U

Impianto Elettroacustico

Sistema di streaming Audio Wireless Sonos

Apart diffusori da incasso quadrati

Apart amplificatori di potenza

Impianto di evacuazione

Ateis Sistema di miscelazione e gestione audio

Ateis Base microfonica

Ateis Finale di potenza multiplo

Penton Altoparlante da incasso circolare

Impianto anti incendio

Notifier rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco

Notifier Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro da interno

Notifier Pannello ottico/acustico certificato

Impianto elettrico

Cavo 5×1,5

Cavi audio

Cavi cat 6 Rj45

Cavi flessibile unipolare

Cavi antincendio schermato

Quadro elettrico ibrido knx, dali

UPS doppia conversione 4000VA e 10000VA

Per maggiori informazioni:

Engineering Solutions

Viale di Villa Pamphili 65 00152 Roma

Tel: +39 06 58310847

Fax: +39 06 45439288



www.engineeringsolutions.it

info@engineeringsolutions.it