“Un progetto di classe” accende il divertimento

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione al parco divertimenti di Leolandia la quinta edizione del concorso indetto da GEWISS Professional.

Il 12 maggio 2017 si è svolto nel parco divertimenti di Leolandia l’atto conclusivo del concorso “Un progetto di classe”, che ha visto la premiazione di 7 istituti vincitori, per un totale di oltre 120 ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale.

L’Istituto L.Einaudi di Palmi (RC), con il progetto di realizzazione di un impianto elettrico e illuminotecnico a servizio di un parco divertimenti, ha trionfato nella categoria “Miglior Progetto avanzato”. Ad aggiudicarsi il premio “Miglior Progetto intermedio”, invece, è stato l’Istituto Ivan Piana di Lovere (BG), mentre ha trionfato nella categoria “Miglior Progetto base” l’Istituto Morselli di Gela (CL).

Sono stati inoltre aggiudicati altri quattro premi “speciali”: il “Premio 3D Design”, andato all’Istituto Bernocchi di Legnano (MI), per aver presentato la migliore modellazione tridimensionale; il “Premio Digital Training” assegnato all’Istituto Pacinotti di Mestre (VE), che ha sviluppato un video-corso per l’utilizzo del software GW PBTQ; il “Premio Handmaking”, vinto dall’Istituto Faraday di Roma per la realizzazione del miglior plastico e il “Premio Bus Project”, aggiudicato dall’Istituto Guastaferro di San Benedetto del Tronto (AP) per la presentazione del miglior progetto domotico.

Il concorso, giunto alla sua V edizione, si è rivolto a tutti gli Istituti di formazione e istruzione secondaria. A partecipare sono stati oltre 100 istituti di istruzione e circa 2.000 studenti provenienti da tutto il territorio nazionale. Per le sue peculiarità, il concorso si integra molto bene con il percorso formativo delle classi coinvolte, contribuendo a diminuire la distanza tra la scuola e il mondo del lavoro. I docenti hanno infatti potuto utilizzare il progetto per approfondire in maniera più dettagliata e stimolante i diversi aspetti del programma ministeriale. Allo stesso tempo, la parte di progettazione ha aperto ampie possibilità per gli studenti, che hanno potuto immedesimarsi in un caso reale, imparare i ruoli in un team di lavoro e acquisire competenze tecniche di alto livello.

Quest’anno la commissione ha deciso di incentrare il Concorso sulla progettazione di un intero impianto elettrico e illuminotecnico per un parco divertimenti. Gli istituti partecipanti hanno dovuto realizzare schemi elettrici, redigere preventivi, dimensionare impianti di illuminazione, configurare quadri elettrici, compilare dichiarazioni di conformità e definire la documentazione completa allegata al progetto.

I vincitori, a seconda della categoria in cui hanno trionfato, hanno ricevuto diversi riconoscimenti: per il “Miglior Progetto BASE” è stato consegnato un Kit per l’insegnamento dell’elettrotecnica classica e un set didattico KNX; per il “Miglior Progetto INTERMEDIO” è stato assegnato un Pannello per l’insegnamento della domotica KNX Easy, mentre i vincitori del “Miglior Progetto AVANZATO” sono stati premiati con una Valigia per l’insegnamento della domotica KNX Easy.

Ai premiati speciali invece sono andati due set didattici KNX per ogni Istituto.

L’entusiasmo, l’allegria e l’energia che ragazzi e organizzatori hanno espresso sono sicuramente stati il premio migliore che i presenti potessero ricevere, il tutto impreziosito da una location come il parco divertimenti di Leolandia che, come Gewiss, da oltre quarant’anni agisce nel rispetto del capitale umano, dell’ambiente naturale e sociale.

Tutte le informazioni e le foto ufficiali della cerimonia di premiazione di “Un Progetto di Classe” saranno pubblicate a breve su www.gewissprofessional.com, nell’area dedicata ai docenti.

Per ulteriori informazioni:

www.gewissprofessional.com/docenti/concorso-scuole/