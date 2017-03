La Smart Home e la sicurezza

Ultimamente c’è un forte interesse riguardo l’automazione della casa e le tecnologie Smart Home. La voglia di case automatizzate cresce, come abbiamo appreso dalle nostre ricerche, che hanno svelato che il 31% dei nostri clienti acquista i nostri prodotti perché vogliono sbrigare le incombenze giornaliere mentre sono fuori casa oppure dormono, ma il motore principale che li spinge a questi acquisti è la sicurezza. Secondo i nostri studi, le persone che acquistano prodotti smart home per aumentare la sicurezza della propria casa sono il doppio di quelle che invece li acquistano per cercare di risparmiare.

D-Link dispone di un ampio portfolio per la smart home, compresa una soluzione economica e immediata per proteggere la casa – o l’ufficio – in poche e semplici mosse, tramite l’app gratuita mydlink™ Home. mydlink™ Home Security Starter Kit (DCH-107KT) è un kit intelligente che include quattro dispositivi essenziali per automatizzare la sicurezza domestica: un Connected Home Hub Z-Wave, una Videocamera Monitor HD, una Sirena Z-Wave, e un Sensore per Porte e Finestre Z-Wave. Il Connected Home Hub è il cuore del sistema, si collega a un router già esistente e supporta qualsiasi dispositivo mydlink Home presente nella rete. Questi dispositivi possono essere impostati per interagire tra loro, attivarsi in simbiosi in caso di intrusione e inviare notifiche direttamente sullo smartphone del proprietario.

Lavorando tramite rete wi-fi è fondamentale riuscire a garantire la sicurezza dei dati:

il primo e importante accorgimento è sempre quello di impostare delle password ai propri dispositivi e per accedere alla rete, stando attenti che non siano quelle di default del produttore, e creare un network di rete affidabile, con traffico crittografato (la password dovrebbe essere composta da almeno otto caratteri e includere un mix di cifre e lettere per incrementare la sicurezza).

È importante anche che i dispositivi e che il router siano sempre aggiornati all’ultima modifica firmware, per avere versioni più recenti senza bug noti.

Questi semplici ma importanti accorgimenti possono essere sufficienti per una buona protezione da tentativi di intrusione da remoto.

Per il futuro, l’arrivo sul mercato di prodotti come Amazon Echo e Echo Dot in alcuni paesi europei, dell’HomeKit di Apple e di Google Home, sicuramente intensificherà la transizione verso l’automazione della casa, che è anche il motivo per cui alcuni dei nostri prodotti si integrano direttamente con servizi di questo tipo.

Dettagli dei prodotti dello starter kit Sicurezza (DCH-107KT) 249€:

mydlink Home Connected Home Hub (DCH-G020) – un gateway con tecnologia Wi-fi e Z-wave che collega tutti i prodotti mydlink Home tra loro, dotato di 2 porte Ethernet (pass-through)

un gateway con tecnologia Wi-fi e Z-wave che collega tutti i prodotti mydlink Home tra loro, dotato di 2 porte Ethernet (pass-through) mydlink Home Siren (DCH-Z510) – una potente sirena alimentata con la rete elettrica e che supporta una batteria opzionale di back-up, che non può essere manomessa. L’utente può scegliere tra sei diversi suoni, da impostare a seconda della situazione per la quale si attiva l’allarme.

– una potente sirena alimentata con la rete elettrica e che supporta una batteria opzionale di back-up, che non può essere manomessa. L’utente può scegliere tra sei diversi suoni, da impostare a seconda della situazione per la quale si attiva l’allarme. mydlink Home Door and Window Sensor (DCH-Z110) – il sensore 3 in uno che rileva l’apertura di infissi, la temperatura e la luminosità. Può essere installato su porte d’ingresso, credenze, casseforti o finestre e antelli. L’installazione è semplice, le batterie sono a lunga durata (fino a 2 anni) e l’involucro è a prova di manomissione. DCH-Z110 è l’ideale se affiancato al mydlink Home Siren, per una deterrenza ancora più completa.

– il sensore 3 in uno che rileva l’apertura di infissi, la temperatura e la luminosità. Può essere installato su porte d’ingresso, credenze, casseforti o finestre e antelli. L’installazione è semplice, le batterie sono a lunga durata (fino a 2 anni) e l’involucro è a prova di manomissione. DCH-Z110 è l’ideale se affiancato al mydlink Home Siren, per una deterrenza ancora più completa. mydlink Home HD Monitor (DCS-935L) – una videocamera HD con tecnologia Wi-Fi 11AC, risoluzione video in HD a 720p e visione notturna automatica, che fornisce fino a 5 metri di visibilità anche nel buio totale – la soluzione migliore per una sorveglianza domestica 24 ore su 24.

