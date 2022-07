AVE Smart Revolution Tour: è un trionfo anche a Brescia

Conclusasi con un successo, la tappa lombarda chiude la prima parte del tour organizzato da AVE. Tanti altri appuntamenti a partire dal prossimo autunno.

Un altro trionfo per lo Smart Revolution Tour. L’evento itinerante rivolto ai professionisti del settore elettrico, in occasione della tappa di Brescia, ha bissato il successo delle precedenti coinvolgendo centinaia di persone, intervenute da tutta la Lombardia (e da fuori regione) per scoprire le innovazioni AVE e vivere un’esperienza senza precedenti per il settore.

Fra le novità presentate è stata largamente apprezzata la serie civile connessa Smart 44, così come la nuova gamma dedicata alla videocitofonia 2 fili V44 EASY e l’innovativo monoblocco multiprese. All’interno delle postazioni interattive MORK i professionisti hanno potuto toccare con mano le soluzioni AVE, testando in anteprima un nuovo modo di lavorare, più smart e vicino alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Dopo il successo delle prime tappe, confermato dall’evento Brescia, lo Smart Revolution Tour riprenderà il suo itinerario lungo la Penisola a partire dal prossimo autunno. Di seguito il calendario degli appuntamenti in programma:

Padova , 4-14 ottobre 2022

, 4-14 ottobre 2022 Roma , dal 25 ottobre al 4 novembre 2022

, dal 25 ottobre al 4 novembre 2022 Napoli , 15-25 novembre 2022

, 15-25 novembre 2022 Catania , marzo 2023

, marzo 2023 Torino, aprile 2023

Per partecipare ad uno dei prossimi eventi Smart Revolution Tour è necessario richiedere al referente AVE di zona, mediante i contatti presenti sul sito www.ave.it/smart, il proprio invito personale gratuito che consentirà di accedere alla tappa prescelta usufruendo del BUS AVE TOUR.

Vieni a provare il tuo futuro… Scopri la nuova tecnologia smart che non immaginavi.

RICHIEDI ORA IL TUO INVITO PERSONALE GRATUITO»