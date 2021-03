La domotica AVE in una splendida villa smart

La domotica AVE DOMINA Smart è protagonista di questa splendida villa ubicata a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, che introduce innovative soluzioni per la gestione e la supervisione delle automazioni implementate nel sistema.

Centro di controllo interattivo degli ampi spazi interni e dell’esterno è l’evoluto supervisore domotico Touch Screen TS04 che, grazie al suo display interattivo da 12” con cornice in alluminio bianco, restituisce una rappresentazione fotografica dei vari ambienti nella quale si posizionano le icone relative alle funzioni in essi implementate, come luci, serramenti, termoregolazione e scenari.

Sfruttando l’eccezionale flessibilità del sistema domotico AVE, nell’impianto realizzato per questa villa è stato integrato anche un evoluto sistema di diffusione sonora, interamente gestibile attraverso il sistema DOMINA Smart e valorizzato dagli altoparlanti da incasso AVE. Una soluzione, quest’ultima, perfettamente coordinate a livello estetico alla serie civile bianca Domus 100, che contraddistingue gli interruttori domotici, le prese, le lampade di emergenza e tutti gli elementi visibili dell’impianto.

Ad una tecnologia di pregio si abbinano soluzioni estetiche originali e distintive come le modernissime placche Young 44 in colorazione Onice 3D. Questa versione sfrutta un rivoluzionario trattamento denominato 3D COLOR che permette di ottenere esclusivi effetti tridimensionali, aumentando la visibilità del punto luce e dell’impianto elettrico in generale, lasciando inalterato il design ultrapiatto che caratterizza questa linea.

In questa villa di San Pietro in Cariano è stato realizzato un impianto che restituisce una visione delle possibilità oggi offerte dalla domotica AVE, in un equilibrato mix di design e tecnologia.

Sei interessato alla domotica e ai design AVE? Richiedi informazioni »