A Scalea un’elegante villa con domotica AVE

Per la gestione di un’esclusiva villa a Scalea, in provincia di Cosenza, è stato adottato l’evoluto sistema domotico AVE.

Dal Touch Screen da 5,7” posizionato in zona giorno è possibile supervisionare e controllare ogni ambiente della casa e le zone esterne. Funzioni come l’illuminazione, la termoregolazione, serramenti, antifurto e telecamere sono tutte facilmente gestibili e richiamabili da Touch Screen, così come il controllo consumi per il risparmio energetico e gli Scenari per creare l’atmosfera perfetta in base alle diverse situazioni.

Estremamente innovative anche le proposte di comando integrate. Basta sfiorare la superficie di una placca per azionare e controllare la relativa funzione domotica. La tecnologia touch diviene quotidiana attraverso le placche AVE della serie Vera Touch in cristallo bianco a finitura lucida, delle soluzioni di indubbio valore estetico che impreziosiscono l’impianto domotico grazie al loro design semplice e minimalista.