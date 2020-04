Seminari gratuiti in streaming su domotica ed energia

Fondazione Fenice Onlus propone, in diretta streaming, i seguenti seminari formativi gratuiti dedicati a domotica ed energia:

Venerdi 15 Maggio 2020:

“Energy Manager ed Esperto Gestione Energetica (EGE)”

Programma dalle 09:30 alle 13:30 (in diretta streaming e registrato):

– Intervento di apertura

– Stato dell’arte delle diagnosi energetiche e dei progetti di conto termico nel settore civile e industriale

– I requisiti per diventare EGE o Auditor Energetico

– Le modalità per sostenere l’esame per la certificazione e i costi della stessa

– La diagnosi energetica (Dlg.s 102/2014)

– L’importanza della diagnosi energetica per gli interventi delle ESCO (esempi di interventi di efficientamento energetico

– Conclusioni e dibattito

Relatori: Ing. Maria Anna Segreto (ENEA), Dott. Andrea Sacchetto (Civiesco), Ing. Luca Ravazzolo e Dott. Emanuele Pavanetto (Esco Salomè).

Giovedi 21 Maggio 2020:

“Automazione e domotica”

Programma dalle 09:00 alle 13.00 (in diretta streaming e registrato):

– Intervento di apertura

– Home and Building Automation ed Efficienza Energetica (norma UNI EN 15232-1:2017 e applicazioni)

– Vantaggi della certificazione Knx, presentazione dell’aula certificata knx e del Corso KNX base e Advanced

– Offerta e sconti Corsi KNX

– BMS Building Management System (protocolli standard aperti)

– Lo standard KNX (vantaggi, caratteristiche e criteri per il dimensionamento di un impianto)

– Conclusioni e dibattito

Relatori: Ing. Andrea Contesso

Tecnico sistemi Home & Building Automation presso ABB Spa Italy e Ernesto Patti Tutor +++ KNX

Partecipando in diretta streaming, previo iscrizione, riceverai:

un buono sconto che ti verrà inviato via email, utilizzabile per i relativi corsi o per qualsiasi attività di formazione all’interno della nostra struttura, slide, registrazioni e tutto il materiale dell’incontro.

