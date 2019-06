Bando Premio KNX Italia 2019

Sono aperte le candidature per il Premio KNX Italia 2019. E’ possibile inviare la propria candidatura entro mercoledì 31 luglio. Novità del bando 2019, l’inserimento della nuova categoria “Scuole Superiori e Istituti Tecnici”.

Segnaliamo che, indipendentemente dalla categoria selezionata, KNX Italia prenderà in altissima considerazione i professionisti che hanno inlcuso nei propri progetti applicazioni per le utenze deboli.

E’ inoltre fondamentale compilare il format di iscrizione in tutte le sue parti ed inviare solo la tipologia di fotografie/immagini richieste.

Si prega di astenersi dall’inviare documenti complementari e/o un numero eccessivo di immagini. La Giuria si troverà infatti a valutare decine di progetti contemporaneamente ed una quantità eccessiva di materiale non può che rendere più difficoltosa la selezione.

La forma in cui pervengono i progetti è inoltre molto importante per aumentare il proprio punteggio in fase di selezione.

Per maggiori informazioni:

www.knx.it

Bando istruzioni Premio KNX Italia 2019