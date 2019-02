Leading the Digital Transformation of Things

Torna a Milano il 3-4 aprile 2019 in una location iconica l’edizione primaverile di IOTHINGS,

l’evento di riferimento per la Digital Transformation of Things e Hub per l’ecosistema italiano

E’ in arrivo IOTHINGS Milan, l’evento internazionale di #Innovability dedicato all’IoT e alla Digital Transformation of Things, che si tiene in primavera a Milano e in autunno a Roma.

L’edizione 2018 di IOTHINGS Milan che si è svolta il 10 e il 11 aprile ha visto oltre 2200 partecipanti che hanno incontrato nei convegni, nell’area expo e nei business meetings 123 aziende tra sponsor, espositori e partner provenienti da tutta Europa. Un pubblico internazionale ha partecipato alle 17 sessioni di conferenza per ascoltare i 196 speaker coinvolti e apprezzare la rilevanza degli argomenti trattati.

Forte di questo nuovo successo, l’edizione 2019 ha in serbo importanti novità.

IOTHINGS Milan 2019 si terrà infatti il 3-4 aprile presso il nuovo MIND – Milano Innovation District, già Area Expo, che si sta trasformando in un distretto della scienza, del sapere e dell’innovazione di eccellenza, con un programma di conferenze dedicato ai tanti temi d’attualità nell’ambito dell’Internet of Things, dall’IoT Cybersecurity nell’era della GDPR alle reti LORA e NB-IoT, dall’architettura EDGE, alla Banda Ultra-Larga. Senza dimenticare la cosiddetta “Internet of Energy” e le tecnologie Embedded che si trovano al cuore di tutte le applicazioni IoT.

In particolare, un tema caldo di questa edizione sarà la tecnologia 5G, che proprio in Milano ha trovato una città pioniera in Europa; inoltre, riconoscendo il legame operativo fra tutte le attuali tecnologie emergenti, ad IOTHINGS Milan si affiancheranno anche gli eventi AI+BOTS WORLD e BLOCKCHAIN NOW, dedicati rispettivamente all’Intelligenza Artificiale e alla tecnologia Blockchain, in una combinazione unica fra le manifestazioni di settore in Italia.

“Affrontando le tematiche più di frontiera nell’evoluzione tecnologica e nei modelli di business, IOTHINGS Milan si è posizionato definitivamente come il più innovativo e “disruptive” appuntamento nel mondo dell’Internet of Things italiano” dichiara Gianluigi Ferri, CEO Innovability e creatore di IOTHINGS. “La scelta di una location come MIND e del 5G come tema forte per il 2019, in sinergia con AI e BLOCKCHAIN, posizionano IOTHINGS come il vero Hub e punto di incontro fisico dell’ecosistema della innovability italiana”.

Ma non solo: negli stessi giorni e in co-location avrà luogo IoMOBILITY WORLD, evento dedicato al nascente IoM (Internet of Mobility) e alle applicazioni digitali per una miglior MX (Mobility Experience), dalle Smart Cities alle Connected Cars, dai veicoli a basso impatto ambientale a quelli a guida autonoma.

L’area espositiva vedrà la presenza di importanti player internazionali e di aziende specializzate rappresentative di tutta la filiera IoT, nelle componenti hardware, software e servizi integrati.

L’esclusiva location sarà inoltre il teatro ideale per le prove che avranno luogo nella area Live Experience, dove i visitatori potranno sperimentare in prima persona le applicazioni più innovative, tra cui, in occasione di IoMOBILITY, dimostrazioni «live» indoor e outdoor di tecnologie per la Smart Mobility, drive test inclusi.

Vi aspettiamo quindi il 3 e 4 aprile 2018 a MIND – Milano Innovation District.

www.iothingsmilan.com