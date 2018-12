Domotica AVE a Matera per il nuovo Aquatio Cave Luxury Hotel

Recentemente inaugurato, il nuovo Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA integra le più moderne soluzioni AVE dedicate alla gestione alberghiera avanzata, selezionate dal team di progettazione per l’innovazione estetica, tecnologica e qualitativa superiore

Il nuovo Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA sceglie il design e la domotica AVE per offrire un esclusivo concept di ospitalità nell’affascinante cornice del Sasso Caveoso di Matera. Quello che in passato era un complesso sistema di palazzi, strade, grotte e cisterne, ormai abbandonate all’incidere del tempo si è tramutato oggi in una location di indubbia bellezza, dove soggiornare e lasciarsi lusingare da ogni genere di comfort, anche grazie all’estetica e alle tecnologie AVE. Ad occuparsi dell’encomiabile recupero architettonico e distributivo del borgo è stato l’architetto Cosimo dell’Acqua, a cui si deve il progetto generale ed esecutivo; il progetto di interior design ed illuminotecnico è invece stato affidato all’architetto di fama internazionale Simone Micheli. Il risultato è un capolavoro ospitale di estremo fascino che ha scelto la domotica AVE per dare un nuovo significato all’accoglienza di questo luogo.

All’Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA è stato creato un evoluto sistema di gestione alberghiera con controllo computerizzato della temperatura e degli accessi per le stanze, nonché degli ingressi e dell’illuminazione per il centro benessere. Il sistema domotico AVE DOMINA Hotel presente nella struttura è stato configurato in modalità in rete, così da agevolare la gestione dei diversi ambienti in remoto. Direttamente dal pc della reception, il personale può facilmente supervisionare l’intera struttura in modo chiaro e veloce, innalzando in questo modo la qualità del servizio offerto.

Ciascuna camera e suite dell’Aquatio Cave Luxury Hotel è dotata di due diverse tipologie di lettori di card AVE (uno esterno ed uno interno ad ogni stanza), entrambi sviluppati per offrire il meglio. La tecnologia MIFARE® integrata da questi dispositivi, infatti, permette la generazione di card con un livello di sicurezza superiore con performance di lettura ai massimi livelli. L’ospite per aprire la porta deve unicamente avvicinare la card al lettore, mentre lo stato di occupazione e l’eventuale “non disturbare”, attivabili mediante un pulsante posto all’interno della camera d’albergo, vengono comodamente visualizzati sul lettore esterno attraverso dei led dedicati. L’attivazione dei carichi e dei servizi di stanza sono invece abilitati solamente in presenza di una card autorizzata da inserire nel lettore interno. In questo modo la struttura può beneficiare di un maggior risparmio energetico e di un’ulteriore grado di sicurezza, prevenendo l’insorgenza di cortocircuiti a camera inoccupata. Grazie alla flessibilità tipica della domotica AVE e all’affidabilità della tecnologia MIFARE® è possibile sfruttare i lettori anche in ambienti differenti dalla semplice camera. Nel caso dell’Aquatio Cave le card ospite possono essere configurate anche per l’ingresso all’area SPA, permettendo così la formulazione di pacchetti benessere integrati nelle tessere abilitate.

Anche l’innovativa tecnologia touch di AVE entra all’interno dell’Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA. Per i lettori esterni si è optato per gli innovativi Vip System Touch, dei dispositivi raffinati con placca touch in cristallo e lettore a trasponder che, oltre a consentire la gestione automatica delle funzioni legate all’accesso, rappresentano dei complementi estetici di pregio, perfettamente coordinati alla tensione dell’intero progetto verso linearità e minimalismo. Il colore prescelto è il bianco, che dona essenzialità e guida lo sguardo tra gli spazi di Aquatio e le viste mozzafiato sul circostante Sasso Caveoso. Bianco come gli elementi visibili dell’impianto. I termostati, i lettori interni, gli interruttori e le prese sono firmati Domus 100, la serie civile AVE dall’equilibrata tonalità bianca, ideata per inserirsi perfettamente in ogni ambiente con naturalità e stile. A cornice di questi elementi troviamo le innovative placche di design Young, qui declinate in versione bianca “3D COLOR”, un trattamento rivoluzionario atto a definire un nuovo senso di profondità e maggior visibilità al punto luce, pur mantenendo inalterato lo spessore della placca, che rimane ultrapiatta, perfettamente aderente alle pareti e al disegno d’insieme.

Trentacinque camere e suite scavate nel tufo, un ristorante con cucina mediterranea e patio esterno, un lobby bar & lounge, una sala meeting ed una SPA di 500 mq con piscina interna, anch’essa scavata nel tufo. Queste sono le dimensioni del nuovo Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA, per una superficie totale di ben 5000 mq. «Aquatio è una vera e propria opera d’arte da vivere ed esperire. Uno spazio che oltrepassa la tradizionale concezione di tempo, dando vita ad un unicum inscindibile di passato, presente e futuro.» Così Simone Micheli definisce il materializzarsi della seconda vita di questo prezioso gioiello architetturale: un albergo diffuso, dotato di ogni comfort, che si proietta verso il futuro grazie al design e alla tecnologia domotica AVE.

Un sogno a 5 stelle prende forma a Matera.

Credits immagini: Juergen Eheim

