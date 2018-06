Technology Master – ArchIntegration – 6, 7 novembre 2018

Dopo il progetto sperimentale ArchIntegration@ISE2018, SIEC ha deciso di proseguire il percorso iniziato, ovvero creare il link tra innovazione/tecnologie e design/architettura, nello specifico settore dell’Audio Video Professionale.

Nasce così, in collaborazione con la prestigiosa rivista di architettura Platform, il Technology Master: due giornate di formazione rivolte agli architetti, con il principale obiettivo di sensibilizzare gli studi di architettura e progettazione sul tema dell’integrazione tecnologica. Il Technology Master sarà una occasione unica per approfondire insieme a autorevoli rappresentanti del settore AV professionale, dell’edilizia e dell’architettura, gli ultimi trend di mercato e le più innovative tecnologie, enfatizzando come l’architettura debba rispondere sempre più ai grandi cambiamenti nell’interfaccia tra le persone, le tecnologie e gli edifici migliorando il nostro modo di lavorare e vivere.

Nelle due giornate si alterneranno presentazioni, tavole rotonde di approfondimento e importanti keynote. Tutti i temi e i relatori verranno definiti da un prestigioso Comitato Scientifico, in via di definizione.

In particolare l’evento è strutturato su due giornate, 6 e 7 novembre, e si terrà presso il Salone d’Onore della Triennale di Milano. La mattina del 7 novembre ci sarà la convention SIEC riservata agli associati e agli operatori del settore.

Programma:

6 Novembre 2018

14.00 accreditamento

14.30 – 14.40 Opening

14.40 – 16.20 Master: Sessione 1 (5 interventi di 20 minuti cad)

16.20 – 16.50 Tavola rotonda

16.50 – 17.10 Q&A 17.10 coffee break

17.40 – 19.20 Master: Sessione 2 (5 interventi di 20 minuti cad)

19.20 – 19.50 Tavola rotonda

19.50 – 20.10 Q&A

20.00 cocktail dinatoire

7 Novembre 2018

9.30 accreditamento

10.30 – 12.30 Convention SIEC riservata agli Associati e agli operatori di settore

12.30 – 13.30 Lunch

14.00 accreditamento

14.30 – 14.40 Opening

14.40 – 16.20 Master: Sessione 1 (5 interventi di 20 minuti cad)

16.20 – 16.50 Tavola rotonda

16.50 – 17.10 Q&A 17.10 coffee break

17.40 – 19.20 Master: Sessione 2 (5 interventi di 20 minuti cad)

19.20 – 19.50 Tavola rotonda

19.50 – 20.10 Q&A

20.00 cocktail dinatoire

Per maggiori informazioni:

www.sieconline.it

segreteria@sieconline.it