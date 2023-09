Kblue, una domotica per ogni tua idea

Da oltre 20 anni Kblue si occupa di rendere smart gli edifici in cui abitiamo, sviluppando soluzioni automatizzate per ogni campo di applicazione, in grado di migliorare e semplificare la vita delle persone che vivono questi ambienti.

Per rispondere alle diverse esigenze dei suoi clienti, Kblue include nella sua gamma 3 diverse linee prodotto, dall’IoT ai sistemi completi, con un unico obiettivo: rendere più semplice il controllo degli edifici, garantendo una maggiore efficienza degli impianti.

KOSMOS by KLEVER – la Smart Home

Klever è la soluzione Smart Home firmata Kblue.

Dove non è possibile o non si desidera procedere con opere murarie per la posa di nuovi cavi, Kblue propone Kosmos, un pulsante multifunzione wireless con 2 versioni hardware e 5 possibili configurazioni: interruttore/deviatore connesso, pulsante tapparella, sonda di temperatura/cronotermostato, pulsante scenario, relé smart per gestire le automazioni.

Attraverso dei pratici adattatori, Kosmos è compatibile con la maggior parte delle serie civili presenti sul mercato e, grazie alla connettività WiFi e BLE integrata, non ha bisogno di alcun gateway per comunicare con l’app Kblue MyTherm dalla quale è possibile gestire anche il cronotermostato WiFi del sistema Klever per la Smart Home.

Vantaggi:

100% Made in Italy

Costo contenuto

Nessuna opera muraria: perfetto per essere installato su impianti esistenti

Nessuna programmazione: la configurazione avviene tutta da app, in pochi semplici passaggi

Assistenti vocali: compatibile con Amazon Alexa e Google Home

Scalabile e ampliabile: facile da installare, si possono aggiungere nuovi moduli in qualsiasi momento

ETH – la domotica professionale

Il sistema domotico ETH, frutto di ricerca e sviluppo che da sempre caratterizzano Kblue, è un sistema completo, applicabile a qualsiasi esigenza progettuale: dal monolocale alla grande struttura ricettiva, passando per aziende ed edifici pubblici. Estremamente apprezzato per la sua affidabilità e flessibilità, consente di rendere l’impianto elettrico intelligente, semplificando e ottimizzando la gestione dell’edificio in termini di comfort, sicurezza e risparmio energetico.

Quali sono le funzioni gestibili con il sistema domotico ETH?

Riscaldamento – Raffrescamento

Controllo e gestione consumi elettrici

Prese comandate

Controllo illuminazione > ON/OFF, Dimmer, RGB , Dali, DMX

Motorizzazioni: tapparelle, tende, scuri, velux, …

Integrazione sistemi di terze parti come impianti fotovoltaici e pompe di calore

Gestione di flussi video

Sistemi di allarme

ETH è formato da una gamma di dispositivi che comunicano tra loro su rete Ethernet – il protocollo di comunicazione più diffuso al mondo – in grado di rispondere a tutte le necessità. Inoltre, integra anche numerosi prodotti di terze parti attraverso il protocollo Modbus ampliando così il ventaglio di funzionalità a disposizione dell’installatore e del cliente finale.

Vantaggi:

Connessione filare

100% Made in Italy

Ethernet TCP/IP

Controllo da locale dell’impianto tramite dispositivi touch

– Controllo da remoto, via web

KEASIER – la linea plug & play

Keasier è un sistema di dispositivi wireless intelligenti che possono essere messi in comunicazione tra loro per creare un ecosistema completo. In entrambi i casi la parola chiave è semplicità.

Questi oggetti sono di facile installazione ed utilizzo, tutti compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home e comandabili da un’unica app. Una linea di prodotti pronti all’uso, che non richiede specifiche conoscenze di programmazione domotica.

Alcuni, come il cronotermostato, dispongono di WiFi integrato; altri, come le valvole termostatiche intelligenti, sono dotate di tecnologia wireless e sono comandabili da app grazie a dispositivi come il Gateway Smart.

Per maggiori informazioni:

www.kblue.it

Keasier – https://eshop.kblue.it/plug-and-play/

Kosmos – https://kblue.it/smart-home-wireless-kosmos/