Finder, le soluzioni dedicate alla gamma KNX

La tecnologia KNX offre numerosi vantaggi, tra cui un miglioramento del comfort, della sicurezza e un contributo significativo al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente. Finder ha recentemente presentato un nuovo video dedicato ai prodotti con tecnologia KNX.

Il protocollo KNX è universalmente riconosciuto come lo standard per l’automazione degli impianti residenziali e commerciali. Scegliere soluzioni basate su KNX significa garantire un aumento del comfort, della sicurezza e dell’efficienza energetica, con risparmi che, in molti casi, possono raggiungere fino al 50%.

La gamma di dispositivi con tecnologia KNX inclusa nel catalogo Finder è il risultato di oltre 65 anni di esperienza e consente la gestione automatizzata e decentralizzata degli impianti tecnologici di un’ampia tipologia di strutture come edifici commerciali, industrie, uffici, abitazioni, locali pubblici, scuole e altre ancora. Infatti, lo standard KNX può essere utilizzato per impianti di illuminazione, controllo serrande, allarmi e videosorveglianza, monitoraggio riscaldamento, aerazione e aria condizionata, controllo idrico, ottimizzazione energetica, gestione contatori energia elettrica ed elettrodomestici, impianti audio.

All’interno del catalogo Finder è possibile trovare dispositivi KNX quali attuatori, alimentatori, sensori di movimento e interfacce.

Nello specifico, la gamma comprende l’attuatore a 6 contatti, il dimmer a due uscite con taglio di fase, l’alimentatore da 640 mA, l’interfaccia USB per la configurazione, i sensori di movimento per la rilevazione della presenza e controllo corridoi e le interfacce per gli ingressi. Questi dispositivi sono adatti a diverse tipologie di applicazioni come il controllo di carichi generici, la regolazione delle strisce LED a 230 V, l’interfacciamento con contatti puliti e la regolazione dinamica della luminosità. Tutto ciò li rende compliant alle normative vigenti.

Passiamo ora all’elenco dei modelli attualmente disponibili:

Rilevatori di movimento di tipo 18.4K e 18.5K PRO

Dimmer di tipo 15.2K

Dimmer di tipo 15.2K Interfacce KNX di tipo 1K.02 e 1K.04

Interfaccia USB di tipo 1K.UB

Alimentatore di tipo 78.2K

Attuatore di commutazione KNX di tipo 19.6K

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a guardare il nuovo video dedicato disponibile sul sito findernet.com.