Sfera Labs Espande le Potenzialità di Strato Pi Max con Nuove Schede di I/O analogiche

Nuove schede di I/O analogiche migliorano la versatilità del controller industriale modulare.

Sfera Labs, azienda leader nella progettazione di soluzioni per l’automazione industriale, è orgogliosa di annunciare il rilascio di due nuove schede di espansione per il suo controller industriale modulare Strato Pi Max: la Scheda di Espansione Ingressi Analogici Serie X2 (X2BI10XAIZ) e la Scheda di Espansione Uscite Analogiche Serie X2 (X2BI10XAOZ).

Strato Pi Max, il Controller Industriale che Cresce con le Tue Esigenze

Strato Pi Max non è solo un potente server edge industriale su guida DIN, ma un controller modulare progettato per ambienti esigenti. Combinando le capacità di elaborazione del Raspberry Pi Compute 4 o 5 e del microcontrollore RP2040 con un’affidabilità di livello industriale, lo Strato Pi Max è ideale per una vasta gamma di applicazioni nell’automazione industriale, nell’IoT e nell’edge computing.

Ora, con l’introduzione di due nuove schede di espansione, la versatilità e la funzionalità di Strato Pi Max raggiungono nuove vette. Queste schede si integrano perfettamente con lo Strato Pi Max, ampliandone le capacità e consentendo ai clienti di adattare il sistema alle loro esigenze di controllo applicativo. Inoltre, l’architettura modulare di Strato Pi Max offre una flessibilità senza pari in una enclosure compatta, permettendo di adattare ed espandere la sua funzionalità alle evoluzioni dei progetti nel tempo.

1. Scheda di Espansione Ingressi Analogici Serie X2 (X2BI10XAIZ)

La scheda di espansione X2BI10XAIZ fornisce quattro ingressi 4-20mA e quattro 0-10V, galvanicamente isolati, ad alta precisione, per collegare sonde industriali standard, nonché due ingressi aggiuntivi specifici per sensori di temperatura PT100 e PT1000. Per la conversione dei segnali analogici viene utilizzato il convertitore AD4112 a 24 bit, che fornisce alta precisione e risoluzione. La scheda dispone anche di un’uscita di alimentazione ausiliaria a 5V e di due linee di I/O digitali compatibili con protocolli come 1-Wire, Wiegand e I²C.

Esempi applicativi: la scheda di Espansione Ingressi Analogici Serie X2 è perfetta per il monitoraggio e il controllo di processi industriali, come il rilevamento della temperatura nelle catene di produzione, il monitoraggio di corrente e tensione nei sistemi di gestione dell’energia e l’acquisizione dati nelle applicazioni IoT.

2. Scheda di Espansione Uscite Analogiche Serie X2 (X2BI10XAOZ)

La scheda di espansione X2BI10XAOZ offre quattro uscite analogiche, configurabili come driver di tensione 0-10V o di corrente 0-20mA. Include anche due linee di I/O digitali e un’uscita di alimentazione ausiliaria a 5V, rendendola una soluzione versatile per il controllo di attuatori industriali, valvole e altri dispositivi analogici.

Esempi applicativi: L’X2BI10XAOZ è ideale per il controllo di attuatori, valvole, motori e altre apparecchiature industriali che utilizzano segnali analogici. Può essere utilizzato in varie applicazioni, tra cui controllo di processo, automazione degli edifici, configurazione di test e misurazioni e robotica.

Potenziare l’Automazione Industriale e l’IoT

Il rilascio di queste nuove schede di espansione sottolinea l’impegno di Sfera Labs per l’automazione industriale e l’IoT. Fornendo strumenti flessibili, affidabili e facili da usare, Sfera Labs consente alle aziende di innovare e ottimizzare le proprie applicazioni. Che si tratti di monitorare la temperatura in una stanza, controllare attuatori in un impianto di produzione o sviluppare soluzioni IoT avanzate, Strato Pi Max e le sue schede di espansione offrono le prestazioni e l’affidabilità necessarie per le sfide industriali di oggi.

Disponibilità

La Scheda di Espansione Ingressi Analogici Serie X2 (X2BI10XAIZ) e la Scheda di Espansione Uscite Analogiche Serie X2 (X2BI10XAOZ) sono già disponibili per l’acquisto.

Scopri i Nostri Nuovi Prodotti a Embedded World 2025!

Esplora lo Strato Pi Max e le nostre nuove Schede di Espansione I/O Analogiche Serie X2 (X2BI10XAIZ e X2BI10XAOZ) presso lo stand Italtronic, Padiglione 3A, Stand 141 (accanto allo stand Raspberry Pi).

Per maggiori informazioni, visita www.steralabs.cc

Sfera Labs

Sfera Labs offre soluzioni professionali per l’automazione industriale, IoT, IIoT e edge computing basate su tecnologie open source: server industriali Raspberry Pi, moduli Arduino PLC, sensori ambientali programmabili, nonché prodotti e servizi per sistemi/embedded OEM.

La tecnologia Sfera Labs è utilizzata nel controllo dei processi, nell’automazione degli edifici, nella manutenzione predittiva, nella gestione dell’energia, nel controllo degli accessi e nella gestione della flotta, offrendo certificazioni e standard di livello industriale per una perfetta integrazione tra le piattaforme moderne (AWS IoT, Azure, Google Cloud, openHAB, NodeRED), software industriali (CODESYS, OpenPLC) e protocolli standard (Modbus, CAN, Wiegand, MQTT).

Sfera Labs offre anche soluzioni OEM, oltre che opzioni di branding, progettazione e realizzazione di prodotti personalizzati e servizi di sviluppo software. L’azienda è impegnata a offrire soluzioni di alta qualità, innovative e flessibili per soddisfare le esigenze del moderno mercato dell’automazione industriale.

Per maggiori informazioni:

www.sferalabs.cc